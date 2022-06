Alejandro Gaviria criticó a quienes dicen “cualquiera menos Petro”, lo calificó de antidemocrático y peligroso

Alejandro Gaviria apoya a Gustavo Petro en la segunda vuelta. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Alejandro Gaviria, excandidato presidencial y quien estuvo al lado de Sergio Fajardo en la coalición Centro Esperanza durante la primera vuelta, ahora junto a Gustavo Petro critica a quienes dicen preferir que suba cualquier otro candidato “menos Petro”, lo cual, según el exministro de salud, puede resultar “antidemocrático” y “peligroso”.

“La frase o la idea “cualquiera menos Petro” revela un talante antidemocrático, irracional, incluso peligroso. También va a terminar siendo una idea equivocada en términos electorales. Digamos que una parte del establecimiento colombiano recibirá una lección de democracia”.

Sus declaraciones se dan a menos de 36 horas para que los colombianos vayan a las urnas en el territorio nacional a votar por el próximo presidente. Gaviria, que aunque ha sido nombrado en los ya conocidos “petrovideos” como una de las fichas que debían derrumbar en la carrera por la presidencia y de los cuales dijo no tener rencor, confirmando así su respaldo a la campaña de Petro:

“Traté de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, fueron las palabras de Gaviria en un comunicado en donde reflexionaba sobre lo sucedido.

Las elecciones presidenciales están llegando a su fin y las campañas también, solo restaba un debate entre el candidato Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien a pesar de las condiciones de Hernández en las que entre otras cosas eligió Bucaramanga como sede y a algunas periodistas como Darcy Queen y Vicky Dávila para moderar el encuentro, aceptó.

Sin embargo, el debate final no se ha dado por parte de los dos candidatos desacatando así el mandato del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó que hasta el jueves 16 de junio había plazo para que se diera dicho debate a través de los medios públicos del país.

Hasta ahora no se habla de un posible encuentro aún por fuera del comunicado emitido por el Tribunal, mientras que la respuesta del santandereano Hernández a las declaraciones de Petro fue: “De la anterior respuesta suscrita por el candidato (Gustavo Petro), deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”.

Ante esta situación, varios ciudadanos han dejado saber su opinión sobre lo sucedido, reprochando el hecho de que los dos candidatos a la presidencia no hayan llegado a un acuerdo para poder hablar de sus propuestas de cara a cumplir con hacer de los electores un voto informado, como se lee en la tutela que se interpuso para que se diera el debate.

