Hernán Darío Herrera tras clasificar al Atlético Nacional a la final: “No hemos ganado nada”

Atlético Nacional aseguró su puesto a la gran final de la Liga BetPlay I-2022 tras imponerse en el último partido por 2-1 sobre Junior de Barranquilla, que pese a que se fue adelante en el marcador desde el minuto 15 con un tanto de Freddy Hinestroza, no pudo aguantar la ventaja y terminó cayendo en el Atanasio Girardot. Jefferson Duque empató al 30 y ocho minutos más tarde Jhon Duque anotó el gol del triunfo. El equipo de Hernán Darío Restrepo espera por conocer a su rival en la final.

Tras consolidar el triunfo que le dio el tiquete a la gran final del fútbol colombiano, el técnico de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, se refirió al partido y agradeció al cuerpo técnico que lo acompaña en busca del objetivo que es levantar el título. El equipo de Medellín sumó 12 puntos en el grupo A, superando a Junior que terminó segundo con 8, Millonarios que sumó 6 y Atlético Bucaramanga que fue el colero con las mismas unidades del equipo capitalino.

“Hoy quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico que está acá, me falta nada más Pacho (Maturana) y otra gente que trabaja a mi lado, como los médicos, por el gran trabajo que se realizó con este equipo, hoy demostró mucha jerarquía ante un gran rival, hay que darle mucho mérito al profesor Juan Cruz Real, a todos los jugadores de Junior, gran partido de ellos, pero yo creo que Nacional también demostró cosas muy buenas”, aseguró el técnico Hernán Darío Herrera.

Sobre el cupo a la final, el técnico fue enfático al señalar que, “de acá en adelante hay que seguir trabajando, no hemos ganado nada, vamos a seguir luchando la final con el que nos toque y un agradecimiento muy especial a la hinchada, sin esta hinchada, de todo Colombia, no hubiéramos llegado donde estamos”.

El entrenador de Atlético Nacional aprovechó para enviarle un mensaje a la plantilla: “a los jugadores, todos los jugadores que yo tengo bajo mi mando, hay que agradecerles mucho, han mostrado categoría, han mostrado berraquera, hay otro Nacional diferente, hoy Junior se nos fue encima pero ellos manejaron el partido, lo remontaron, le pasaron por encima. Ahora la final y espero que siga el apoyo de todos ustedes y vamos pa’delante”.

Sobre el apoyo de los hinchas del Atlético Nacional que estuvieron presentes en el pasado duelo ante Millonarios en Bogotá, el técnico reveló que su estado de salud no era el mejor pero que el apoyo de los hinchas fue fundamental para salir adelante. “en Bogotá yo no podía dirigir el partido contra Millonarios, al otro día yo estaba muy enfermo, pero yo cuando salí al hotel y vi a toda esa hinchada de Nacional, con esa ‘berraquera’ que tenía, yo me levanté también, me tocó dirigir el partido, no podía moverme mucho, pero con esa hinchada uno va hasta el final. Con esa hinchada y ese estadio tan bonito, a uno le da alegría de estar acá en Nacional”.

En el grupo B los partidos entre La Equidad - Medellín y Tolima - Envigado se disputarán a las 7:30 p.m., ya que tres de los cuatro clubes tienen posibilidades de clasificar a la gran final. El equipo de Hernán Torres lidera la tabla con 10 puntos, seguido por el ‘club asegurador’ con nueve puntos y en tercera posición se ubica el ‘Rojo de la Montaña’ con ocho unidades; Envigado cierra la tabla con un solo punto.

