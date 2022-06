Los jugadores que saldría de Millonarios tras la eliminación de la Liga BetPlay

BOGOTÁ. Junio 8 de 2022. Millonarios enfrenta a Atlético Junior en juego válido por la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2022 en el estadio Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Camila Díaz)

El pasado sábado se confirmó otro fracaso más de Millonarios bajo el mando de Alberto Gamero. A pesar de sus buenas intenciones en la noche del12 de junio en el Coloso de la 57, que contó con marco a reventar, los asistentes al Campín tuvieron que ver como su equipo no pudo pasar del empate sin goles ante un Nacional que hizo su tarea y eliminó el Embajador.

Lo cierto es que desde que Alberto Gamero llegó a Millonarios no ha ganado nada, y está quedando en deuda con el club de sus amores, al que arribó en 2020 con grandes pergaminos tras lograr dos títulos con el Deportes Tolima (Copa Colombia 2014 y Liga 2018).

Si bien Millonarios es uno de los equipos colombianos que mejor juega al fútbol, no lo ha podido revalidar con títulos, que es lo que a la hinchada le interesa más allá de la imagen que se deje dentro de la cancha.

Además, la política del club de ser un equipo exportador y comprar jugadores a costo cero de alguna manera ha perjudicado a Gamero, que trabaja con lo que le da la dirigencia. Su punto a favor es que ha logrado potenciar a los jugadores jóvenes de la cantera, pero se necesita más para quedar campeón con Millonarios.

La continuidad de Alberto Gamero al frente del cuadro Embajador para el próximo semestre es toda una incógnita, y durante la rueda de prensa posterior al juego ante Nacional el samario dejó la puesta abierta para dejar la dirección técnica del cuadro capitalino. “Si la hinchada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy. No vine a fracasar. Le digo a la afición, a los directivos y a la prensa que me siento feliz con esta camada de jugadores que hemos sacado”.

Por otro lado, en las toldas de Millonarios se habla de una desbandada de jugadores para la Liga BetPlay Dimayor II, por lo cual en la dirigencia azul ya deberán pensar en las alternativas para reemplazar a los futbolistas abandones las filas del onceno bogotano.

Cabe recodar que ,además del campeonato doméstico, Millonarios también afrontará los cuartos de final de la Copa Colombia, en el que se medirá con Fortaleza: primero en condición de local, el 14 de julio, y luego en el Estadio Metropolitano de Techo, el 28 del mismo mes.

Por esta razón, los Albiazules deberán armarse de la mejor manera para hacerle frente de la liga y Copa BetPlay Dimayor y por qué no lograr en doblete en la segunda parte del presente año.

En primero en dejar el barco en Millonarios sería Daniel Ruiz, el volante de 20 años cumplió una sobresaliente campaña con el equipo siendo pilar fundamental en el esquema de Gamero. Su destino podría ser el Viejo Continente en donde el Porto quiere contar con sus servicios, por lo que pagaría 5 millones de euros.

En la lista de salidas en Millonarios también aparece el defensor central de 24 años Andrés Llinás, un jugador formado en la cantera y ahora representado por la firma ICM Stellar Sports, que maneja a jugadores de talla mundial como Gareth Bale, Jack Grealish del Manchester City, Eduardo Camavinga, entre otros.

El costarricense Juan Pablo Vargas, que está concentrado con su selección para encarar el juego de repechaje contra Nueva Zelanda, tiene ofertas del fútbol mexicano, mientras que el delantero Jader Valencia termina contrato a finales de junio. Ricardo Caballo Márquez, está cedido por el Unión Magdalena, pero su rendimiento con la camiseta de Millonarios no ha sido el mejor.

