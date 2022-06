‘Tino’ Asprilla le dio palo a Millonarios tras su eliminación de la Liga Betplay: “Le quedó grande frente a equipos importantes”

Faustino Asprilla habló sobre la eliminación de Millonarios de la Liga Betplay 2022-I. Fotos: captura de pantalla (ESPN) / Dimayor

Millonarios era uno de los equipos favoritos a llevarse el título de la Liga Betplay 2022-I, puesto que, además de acumular un proceso de más de dos años con el técnico Alberto Gamero, finalizó la fase del ‘todos contra todos’ en la primera posición. Sin embargo, su rendimiento en los cuadrangulares semfinales no fue el esperado.

El conjunto ‘embajador’ empató sin goles el pasado fin de semana contra Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ y quedó sin opciones de clasificar a la final. A falta de una jornada para que culmine esta instancia, el ‘albiazul’ apenas pudo ganar un partido, empató tres y perdió uno, con lo cual aparece en la tercera casilla del grupo B con seis puntos.

A partir de allí surgieron muchas opiniones sobre por qué el cuadro capitalino sumó una nueva eliminación, y una de ellas vino por cuenta del mítico exfutbolista Faustino Asprilla, quien ahora se desempeña como panelista deportivo. “Lo que pasa es que Millonarios depende mucho de dos jugadores, que son este muchachito (Daniel) Ruiz y de Mackalister (Silva). Ruiz no apareció en los partidos contra Junior, ni contra Nacional”, dijo en ESPN.

Además, el exreferente de la selección Colombia comentó que mostró un desgaste mental, el cual no supo contrarrestar: “Millonarios era favorito, con el tema ese del punto invisible, era favorito y no pudo sostenerlo. Cuando Nacional pasó a ser primero, en Millonarios no fueron capaces con esa responsabilidad”.

Por último, Asprilla aseveró que al conjunto ‘embajador’ no tuvo jerarquía para derrotar ni a Nacional ni a Junior, los rivales de mayor peso en su cuadrangular:

“Hay que sacar la casta, la experiencia en momentos clave. En Millonarios no fueron capaces. Es que depende de dos jugadores y el técnico no pudo darles descanso. Gamero no tiene de donde echar mano, ahora le tienen que dar dos jugadores por puesto”, sentenció.

El mercado de transferencias ya empezó a ‘sacudirse’ en Millonarios, pues en las últimas horas se confirmó la primera contratación: Luis Carlos Ruiz, que marcó 11 goles en este semestre con Cortuluá. El delantero de 35 años firmó hasta junio del 2023 y desde el próximo 22 de junio estará bajo las órdenes de Gamero.

Sin embargo, también habría varias salidas de cara al segundo semestre. Uno de ellos sería del volante Daniel Ruiz, que ha despertado un gran interés del Porto de Portugal. Los medios europeos aseguran que los ‘dragones’ estarían dispuestos a ofrecer cerca de cinco millones de euros.

Andrés Llinás es otro de los referentes que podría ‘abandonar el barco’ si llega una buena propuesta económica. El central de 24 años, formado en las divisiones menores del club, ahora está representado por la firma ICM Stellar Sports, que maneja a jugadores de talla mundial como Gareth Bale, Jack Grealish y Eduardo Camavinga, entre otros. Acorde al periodista Felipe Sierra, Millonarios tasó al futbolista en 2,5 millones de euros, y clubes de Bélgica, Portugal y Países Bajos han preguntado por él.

Andrés Llinás (izq.) junto a Daniel Ruiz (der.) en un partido de la Liga Betplay con Millonarios. Foto: cortesía Dimayor

El costarricense Juan Pablo Vargas, que está concentrado con su selección para encarar el juego de repechaje contra Nueva Zelanda, tiene ofertas del fútbol mexicano, mientras que el delantero Jader Valencia termina contrato a finales de junio.

Millonarios afrontará este miércoles 15 de junio la última fecha de los cuadrangulares contra Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López. El pitazo inicial será a las 6:00 p.m. bajo el arbitraje del central Luis Matorel (Bolívar)

