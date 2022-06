“No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica”: tío de James defendió la posible llegada del colombiano a Boca Juniors

James Rodríguez durante un partido de la Copa Emir con el Al-Rayyan. Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Un gran revuelo provocó la versión de que James Rodríguez podría llegar a Boca Juniors en este mercado de verano. Ante la falta de continuidad en el Al-Rayyan, de Catar, el volante de 30 años ya dejó en claro hace algunos meses que le gustaría buscar nuevos destinos. La liga de los Estados Unidos y algunos clubes de Europa también han mostrado su interés en contratarlo.

La realidad de James en el fútbol de medio oriente es compleja, ya completó más de tres meses sin disputar un encuentro oficial con el club. El más reciente data del 5 de marzo, cuando su equipo perdió en penales contra Al-Wakrah por la Copa Amir. Ese día el volante ‘cafetero’ jugó 86 minutos. Con la selección Colombia jugaría a finales del mismo mes por el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de fútbol de Catar.

Rodríguez tiene contrato con Al-Rayyan hasta 2024, sin embargo, los hinchas de Boca no escondieron su alegría por el potencial arribo del ‘10′ colombiano. Así mismo, hubo otros seguidores que criticaron dicha posibilidad, al considerar que sería un retroceso definitivo en su carrera deportiva.

En contexto: Boca Juniors tendría en su carpeta a James Rodríguez para incorporarlo lo antes posible

Elkin Rodríguez, tío de James, concedió una entrevista con el medio Mundo Boca y sostuvo que llegar a Argentina le permitiría a su sobrino retomar sus condiciones futbolísticas: “No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de ‘Juanfer’ Quintero que fue a River y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel”.

“La llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y para que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes. ¡James es un talento innato! Suárez también lo es, pero un jugador como él no se ve mucho en el mundo”, agregó.

Sin embargo, y pese a que la posibilidad de retornar al fútbol sudamericano no es la prioridad, Elkin dejó en claro que no hay que cerrar las puertas: “En principio te digo que la intención de James es seguir un tiempo más en Europa, pero esto es fútbol y las posibilidades se pueden presentar, más si es Boca con su nivel y renombre internacional”.

Finalmente, el familiar confirmó lo que el propio James había sostenido meses atrás: “Él quiere salir de allá (Catar) en este mercado de pases”, y precisó que “quiere reinventar su carrera porque todavía tiene tiempo para otro Mundial. Sería espectacular que la Bombonera grite por él”, concluyó.

Recordemos que en febrero el mediocampista de la selección Colombia estuvo dialogando con sus seguidores en su cuenta en Twitch, donde reveló el deseo de partir del Al-Rayyan: “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

En el transcurso de esta temporada James jugó 14 partidos con el Al-Rayyan: 12 en la liga y dos en la Copa Amir. Así mismo, marcó cinco goles y entregó siete asistencias, lo que demuestra su influencia cuando estuvo en cancha. Entretanto, con la selección Colombia estuvo en las últimas cuatro fechas de las eliminatorias, siendo titular en todos los encuentros. El ‘10′ estuvo presente en las derrotas contra Perú y Argentina, y en las victorias frente a Bolivia y Venezuela, que terminaron por dejar a la ‘tricolor’ en la sexta casilla y por fuera de la Copa del Mundo.

