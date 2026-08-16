En video: rescatan con vida a Meli, la perrita que pasó cuatro días bajo los escombros en Cali

La perrita fue extraída con vida de los escombros tras cuatro días de permanecer atrapada en una edificación de Cali. - crédito @Lacasitadelbosqueoficial/Instagram

Guardar

Después de permanecer cuatro días atrapada bajo los escombros de una vivienda en Cali, Meli fue rescatada con vida el viernes 14 de agosto. Los equipos de emergencia trabajaron durante más de 12 horas para llegar hasta la perrita y lograr sacarla de la zona del derrumbe. El momento del rescate quedó registrado en video.

Meli quedó atrapada tras el colapso de la vivienda en la que vivía con su familia, en medio de las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el lunes y que afectó a Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

Desde que se conoció que la perrita permanecía atrapada bajo los restos de la edificación, diferentes equipos adelantaron labores para localizarla y establecer una ruta de extracción que permitiera retirarla de manera segura, tanto para los rescatistas como para Meli.

PUBLICIDAD

El proceso fue documentado por La Casita del Bosque Oficial, que compartió en redes sociales imágenes de las labores de rescate y del momento en que Meli finalmente fue liberada.

Así fue el rescate de Meli

Las condiciones de la estructura hicieron que el acceso hasta la perrita fuera complejo. Los rescatistas lograron determinar que Meli se encontraba aproximadamente a un metro de distancia, aunque entre ella y el equipo había paredes, vigas y otros elementos de la edificación que impedían llegar directamente hasta el punto donde estaba atrapada.

Uno de los rescatistas explicó durante la mañana del viernes que la mascota estaba cerca, pero que había una cantidad considerable de peso sobre ella y que los elementos estaban conectados con la estructura. Por esta razón, era necesario retirar los restos de manera cuidadosa.

PUBLICIDAD

“Meli está muy cerca, pero tristemente tiene mucho peso (encima), que está conectado a toda esta estructura que puede colapsar. Está a no más de dos metros, pero hay que retirar todas estas estructuras que pueden ponerla en riesgo no solo a ella, sino al equipo de rescate”, señaló uno de los integrantes de la operación.

Antes del rescate, uno de los integrantes del equipo explicó que la perrita se encontraba a pocos metros, pero varias estructuras dificultaban el acceso hasta ella. - crédito @Lacasitadelbosqueoficial/Instagram

Las labores comenzaron el jueves y se extendieron durante más de 12 horas hasta el viernes 14 de agosto. En el operativo participaron voluntarios, integrantes de la Cruz Roja, rescatistas de Brasil y equipos colombianos.

También hicieron parte de las labores Devis Travis, GRAVED Colombia y ALEYDA, junto con el equipo internacional GRABH de Brasil. La operación contó además con el apoyo de Bienestar Animal, la Policía Ambiental y rescatistas voluntarios.

PUBLICIDAD

Durante la noche anterior al rescate se presentó un momento de preocupación para los equipos, debido a que Meli había dejado de aullar. Uno de los rescatistas manifestó su preocupación después de no volver a escucharla.

Aun así, los integrantes de la operación continuaron con la remoción de los escombros hasta conseguir llegar al lugar donde permanecía la perrita.

Meli fue sacada con vida de los escombros

Las imágenes del operativo muestran el momento en que los rescatistas consiguen extraer a Meli de la estructura colapsada. Una vez liberada, varios integrantes del equipo la recibieron en brazos, la cubrieron y la acariciaron mientras alrededor se escuchaban aplausos y expresiones de alegría.

PUBLICIDAD

“Felicidades muchachos, lo logramos”, se escucha durante el momento en que Meli queda fuera de los escombros.

Después de ser retirada, la perrita recibió agua. Posteriormente, un policía la cargó para ayudarla a bajar de la zona afectada y fue atendida por veterinarios que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información difundida sobre el rescate, Meli se encontraba asustada, pero no presentaba heridas y pudo beber agua y alimentarse. Después quedó en un centro de bienestar animal para que profesionales realizaran seguimiento a su estado de salud.

Meli fue puesta a salvo tras permanecer cuatro días bajo los escombros de una edificación en Cali. - crédito @Lacasitadelbosqueoficial/Instagram

El reencuentro de Meli con su familia

La extracción de la perrita permitirá además su reencuentro con su familia, que había permanecido a la espera durante los cuatro días en los que se desarrolló la búsqueda.

PUBLICIDAD

El caso fue seguido a través de las redes sociales por personas que conocieron el reporte sobre la mascota atrapada y posteriormente las imágenes de su rescate.

En la publicación en la que compartió el resultado de la operación, La Casita del Bosque Oficial agradeció a los equipos que participaron en las labores.

“A todos los rescatistas de Brasil, a los rescatistas de Colombia, a los voluntarios y todos aquellos que de una u otra manera hicieron parte de esto. Y a ustedes que siempre me acompañan… ¡Gracias! Hemos logrado escribir el mejor final a esta historia llamada Meli!”, señaló la publicación.

PUBLICIDAD

La Casita del Bosque Oficial agradeció a los rescatistas, voluntarios y equipos de Colombia y Brasil que participaron en la operación. - crédito @Lacasitadelbosqueoficial/Instagram