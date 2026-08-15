Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Karol G prometió doblar cada dolar aportado por los asistentes a sus conciertos en Los Ángeles, para apoyar a los damnificados en ambos países - crédito @rastreandofamosos/Instagram

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El viernes 14 de agosto, Karol G dio inicio a su serie de tres noches en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una versión renovada del espectáculo de gira Viajando por el mundo Tropitour, con la que presenta de forma simultánea sus LPs Tropicoqueta (2025) y el más reciente No me arrepiento de sentir tanto, publicado en plataformas digitales el 7 de agosto.

En la primera de estas fechas, la artista aprovechó el contexto para anunciar una iniciativa solidaria en favor de las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio y a Colombia el 10 de agosto.

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“En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, dijo la artista, ante el público reunido en el estadio.

A través de códigos QR distribuidos en el recinto, la cantante invitó a sus seguidores a donar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas en ambos países. Por medio de su fundación Con Cora, Karol G se comprometió a duplicar cada dólar aportado por el público durante los conciertos del fin de semana en la ciudad californiana.

“Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, expresó la artista nacida en Medellín.

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La cantante proyectó en el estadio códigos QRs con los que el público tuvo la oportunidad de realizar los donativos para esta causa - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La gira, que arrancó el 24 de julio en Chicago, mantuvo la estética presentada por primera vez en Coachella en abril.

Con un escenario que evocaba la época de las cavernas y vestida de dorado, Karol G abrió la noche en Los Ángeles con Latina Foreva, del álbum Tropicoqueta, seguida de temas como Un gatito me llamó. El actor mexicoestadounidense Edward James Olmos participó en un video pregrabado que introdujo ese segmento del show: “Espero que hayan dejado sus preocupaciones en la puerta, que esta noche se viene a gozar. Aquí la vida es buena, la música sabrosa, la banda está que arde y nuestra estrella es tropical”.

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En más de dos horas de presentación, el repertorio incluyó clásicos como Tusa, Provenza y MAMIII, además de temas de su nuevo álbum No me arrepiento de sentir tanto como, Te llevas To, Si lo ven, y Después de Ti, esta última junto a Greg Gonzalez, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex, como invitado especial, haciendo su segunda aparición junto a la colombiana desde que lo hiciera en Coachella. La artista también cantó en vivo por primera vez Ahí, su colaboración con el rapero canadiense Drake.

El vocalista de Cigarettes After Sex se sumó a la colombiana en su primera fecha del 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Los Ángeles - crédito @psychicparty/Instagram

Tras las presentaciones en Los Ángeles, la gira continuará hacia San Francisco, Seattle, Phoenix, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas, concluyendo así la manga norteamericana a mediados de octubre.

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Karol G se sumará al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida”

El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta

Entre las contribuciones de la cantante a través de la fundación Con Cora, se incluyó su presencia en el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida que tendrá lugar en el Vive Claro de Bogotá e 23 de agosto.

Debido a sus compromisos con Viajando por el Mundo Tropitour, la aparición de la Bichota será de manera remota, en un evento que incluye la presencia de Andrés Cepeda, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Draco Rosa, Miguel Bosé, Pedro Capó, Beéle, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Luis Alfonso, Maisak, Maluma, Manú, Nanpa Básico y TIMØ.

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Las donaciones se podrán realizar desde 100.000 pesos colombianos a través de la plataforma Ticketmaster. Quienes contribuyan recibirán entradas para asistir al evento. Por otra parte, el comunicado aclara que las personas o empresas interesadas en donar sin asistir podrán hacerlo por los canales indicados y que el evento está abierto tanto a ciudadanos en Colombia como en el exterior.