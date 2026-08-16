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Ministerio de Agricultura anuncia plan contra El Niño y medidas para proteger a los agroexportadores en Colombia

El ministro Indalecio Dangond presentó la agenda de trabajo de la próxima semana, que incluye reuniones con autoridades nacionales, representantes de Estados Unidos y sectores productivos

El ministro de Agricultura explicó la agenda de trabajo de la próxima semana y las acciones previstas para proteger a los productores y atender los efectos del fenómeno de El Niño. - crédito @MinAgricultura/X
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció una agenda de trabajo para la próxima semana que tendrá entre sus principales asuntos la preparación de un plan de choque frente al fenómeno de El Niño y la definición de medidas para proteger la rentabilidad de los sectores agroexportadores en Colombia.

La agenda fue presentada este sábado 15 de agosto de 2026 por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien señaló que las actividades estarán orientadas a fortalecer la cooperación internacional, proteger la competitividad del sector agropecuario y atender las necesidades de los productores del campo.

De acuerdo con el comunicado oficial de la cartera, la programación contempla reuniones con representantes de Estados Unidos, funcionarios del Gobierno y representantes de diferentes sectores productivos, además de actividades relacionadas con la ganadería.

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Reunión con representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Uno de los primeros compromisos del ministro será una reunión con Colby Branch, representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la Embajada de ese país.

Según el Ministerio de Agricultura, el encuentro tendrá como propósito avanzar en acuerdos de cooperación comercial que permitan abrir y fortalecer oportunidades para los productos agropecuarios colombianos.

El tema también fue mencionado por Dangond en un video publicado en las redes sociales de la cartera. El funcionario explicó que el encuentro estará enfocado en revisar cómo mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos.

La reunión hace parte de la agenda de cooperación internacional que el Ministerio desarrollará durante la próxima semana.

Indalecio Dangond - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció las acciones previstas para el sector agropecuario. - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X

Gobierno analizará medidas para los agroexportadores

Otro de los puntos incluidos en la agenda será una reunión entre el ministro de Agricultura, el vicepresidente de la República, los ministros de Hacienda y Comercio y el director de la DIAN.

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El objetivo será analizar y definir medidas para proteger la rentabilidad y competitividad de los sectores agroexportadores frente a diferentes factores que, de acuerdo con el Ministerio, afectan su desempeño.

Entre las variables señaladas por la cartera se encuentran la tasa de cambio, los aranceles, los costos laborales y las tasas de interés.

Dangond explicó que la intención es construir una política pública dirigida a atender estas dificultades. En su intervención mencionó entre los sectores que se busca beneficiar a la Federación Nacional de Cafeteros, los floricultores, los exportadores de aceite de palma, frutas y verduras, además de otros sectores agroexportadores.

El ministro señaló que la política estará orientada a abordar los problemas que afectan la renta de estas actividades productivas.

El Ministerio de Agricultura presentó su agenda de trabajo para la próxima semana. - crédito @MinAgricultura/X
El Ministerio de Agricultura presentó su agenda de trabajo para la próxima semana. - crédito @MinAgricultura/X

Preparan plan de choque por el fenómeno de El Niño

La cartera agropecuaria también anunció una reunión en Barranquilla para abordar los efectos del fenómeno de El Niño.

Según el comunicado, Dangond se reunirá con ganaderos, representantes de la industria láctea y cárnica y las instituciones oficiales del sector agropecuario y ambiental para diseñar e implementar un plan de choque.

La finalidad será mitigar los impactos del fenómeno climático, proteger las rentas de los productores y garantizar la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.

En el video difundido por el Ministerio, el funcionario indicó que la estrategia busca contrarrestar el impacto negativo que, según explicó, tendrá el fenómeno de El Niño en más de diez departamentos.

La reunión también contará con la participación de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y de representantes de otras industrias del sector agrícola.

Dangond aseguró que uno de los objetivos será proteger los ingresos de los pequeños, medianos y grandes productores del campo, además de contribuir a contener la inflación al final del año.

Campo de arroz con plantas secas y suelo agrietado bajo el sol, con un termómetro marcando más de 30 grados Celsius y cielo azul.
El fenómeno climático representa un desafío para los productores del campo colombiano. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Agenda también incluye encuentro con el sector ganadero

La programación del ministro contempla además su traslado a Montería, donde participará en la instalación de la 79.ª Feria Nacional Cebú y en la celebración de los 80 años de Asocebú.

El Ministerio calificó a Asocebú como una institución fundamental para el fortalecimiento de la ganadería y el desarrollo del campo colombiano.

La actividad hace parte de la agenda del jefe de la cartera agropecuaria para la próxima semana y se suma a las reuniones previstas con representantes de diferentes sectores productivos.

Ministro habló de auditorías realizadas durante la primera semana

Antes de presentar la agenda de la próxima semana, Dangond hizo referencia a las auditorías realizadas durante la primera semana del Gobierno a las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura.

El ministro manifestó que los hallazgos serán enviados a los órganos de control y a la Fiscalía para que estas entidades procedan de acuerdo con sus competencias.

Tras esta primera etapa, el funcionario afirmó que la cartera se concentrará en trabajar por el campo y los productores.

“De aquí en adelante nos vamos a dedicar a trabajar por el campo, por los productores del campo”, expresó Dangond.

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