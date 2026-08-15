Jhon Arias fue insultado y abucheado por hinchas de Fluminense ante Palmeiras: “Que te jodan el c...”

Los aficionados del Flu no le perdonaron al colombiano que se pasara al conjunto paulista y lo recibieron de la peor manera en el estadio Maracaná - @NETFLU/X

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Jhon Arias no tuvo su mejor recibimiento por los aficionados del Fluminense, conjunto con el que jugó desde 2021 a 2025, logró la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, además de disputar el Mundial de Clubes, pero todo eso quedó en el olvido por aparecer con la camiseta de Palmeiras.

El colombiano fue víctima de insultos y abucheos en el estadio Maracaná, donde miles de personas le dijeron toda clase de comentarios mientras estaba en el campo de juego con el Verdao, conjunto que lo compró al Wolverhampton solo seis meses después de que llegara a dicho equipo en Inglaterra.

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Como si fuera poco, Palmeiras perdió ante el Fluminense en el Brasileirao y sufrió un nuevo golpe en la semana, ya que hace unos días empató con Cerro Porteño en la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores, en la que no se perdonará una eliminación temprana por la inversión en la plantilla.

“Judarias”

Desde el momento en que el compromiso quedó programado para el viernes 14 de agosto, se sabía que los hinchas del Flu se iban a volcar contra el colombiano por su pasado en el conjunto de Río de Janeiro, en el que se convirtió en referente y ahora es tratado como un “traidor”.

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Prueba de ello fue que los abucheos no pararon mientras era titular con el Palmeiras, al punto de que las cámaras de televisión captaron el momento en que unas jóvenes hinchas del Fluminense mostraron un cartel en el que pedían la camiseta de Jhon Arias, lo rompieron y una de ellas mostró en la parte de atrás la palabra “Judarias”, un término derivado del nombre Judas, al referirse al cafetero.

Dos hinchas, ambas menores de edad, se volvieron virales por un cartel para demostrar el odio hacia el jugador por su fichaje - crédito @giofolkl/X

Desde las tribunas, aunque eran pocas las personas en el estadio Maracaná, que tiene capacidad hasta para 74.000 espectadores, casi todos los hinchas del cuadro local se volcaron en contra del colombiano, el cual tampoco destacó con Palmeiras y, en ocasiones, se le vio desconcentrado.

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Una de las acciones que llamó la atención del partido fue el momento en que Jhon Arias fue sustituido y debió escuchar de cerca los insultos de los aficionados de Palmeiras, pues se ubicaron justo detrás del banquillo para lanzarle toda clase de improperios, aunque no pasó a mayores.

El jugador debió sufrir toda clase de comentarios por parte de unos aficionados que se acercaron al banquillo del Palmeiras - crédito @gabrilamorim/X

De esta manera, Jhon Arias ya no tiene el mismo cariño y respeto de hace un año, cuando se fue de la institución como una estrella a la Premier League, y ahora solo le queda el aprecio de los “torcedores” del Palmeiras mientras continúe su contrato en la institución.

Un colombiano sí brilló en el partido

Fluminense venció 3-2 a Palmeiras en el Maracaná por la jornada 23 de la liga brasileña, en un partido definido por el ingreso del colombiano Kevin Serna, autor del 2-2 a los 85 minutos que abrió el camino al triunfo local y ubicarse en los primeros puestos del Brasileirao.

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El gol del empate llegó seis minutos después de que el cuerpo técnico ordenó su entrada, a los 79′. Serna capturó un rebote dentro del área y definió para igualar un duelo que Palmeiras ganaba desde el minuto 82, cuando Mauricio había marcado el 2-1.

Kevin Serna fue el colombiano destacado en el partido entre Fluminense y Palmeiras, en el triunfo 3-2 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El visitante se había puesto en ventaja temprano con un tanto del paraguayo Gustavo Gómez a los 10 minutos, y Fluminense igualó antes del descanso con el 1-1 de Hulk a los 42′. En el tiempo de adición, a los 90+2′, el argentino Germán Cano anotó el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Fluminense quedó cuarto en la Liga de Brasil con 38 puntos, a diez unidades del líder Palmeiras. En la temporada, Serna suma siete goles y dos asistencias en 37 partidos..

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