Arsenal vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el duelo estelar de la Community Shield

Arsenal y Manchester City darán inicio a la temporada de fútbol en Inglaterra con el partido por la Community Shield - crédito Matthew Childs/Action Images via Reuters / Kim Soo-Hyeon/REUTERS

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El fútbol colombiano se encuentra detenido por el terremoto del 10 de agosto, el cual aplazó todos los partidos de los campeonatos profesionales en el país hasta el miércoles 19 del mismo mes, mientras las personas se ocupan de las labores de rescate y ayudas humanitarias a los damnificados.

Mientras tanto, hay un partido importante en el mundo entre el Arsenal y el Manchester City, los dos campeones de la Premier League y la FA Cup que abrirán la temporada 2026/2027 en Inglaterra con la pelea por la Community Shield, el trofeo que corona al máximo ganador de la campaña.

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Una de las novedades de ese encuentro es que será el primero, de manera oficial, en el que el City no contará con el técnico Pep Guardiola, que renunció al finalizar la Premier League pasada, luego de terminar una labor de nueve años en la que ganó todo con los “ciudadanos”.

Hora y dónde ver Arsenal vs. Manchester City

La Premier League es de las ligas más importantes en el planeta por el nivel de competitividad entre los clubes, las duras batallas a lo largo de la temporada y no siempre se tiene al mismo campeón, prueba de ello fue el año anterior con los “Gunners” consiguiendo el trofeo después de 22 años de sequía.

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Arsenal ahora se medirá con el Manchester City el domingo 16 de agosto a las 9:00 a. m., hora de Colombia, y se podrá ver en todo el país por el canal deportivo Espn, así como por la plataforma de streaming llamada Disney+ Premium, para sus suscriptores en cualquier dispositivo.

Manchester United fue uno de los campeones de la Community Shield en Cardiff, en 2003 - crédito MARTIN RICKETT/EPA

El compromiso será en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, donde ya se disputó a inicios del siglo XXI el trofeo porque se construía el nuevo estadio de Wembley, siendo su último juego en 2006 con el triunfo del Liverpool sobre Chelsea por 2-1, así que retoma la competencia dos décadas después.

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La Community Shield es un certamen que se disputa desde 1908, cuya parte de lo recaudado en boletería y patrocinios va para la caridad en ese país, pero desde 1974 se instauró que se jugaba siempre en Londres, porque antes era en la casa del ganador de liga.

La Community Shield es uno de los torneos de más edad en el fútbol internacional, con 118 años de historia - crédito Toby Melville/REUTERS

El partido promete muchas emociones porque los dos pelearon en la temporada pasada por la Premier, que quedó en manos del Arsenal, y de la FA Cup, la cual fue ganada por el Manchester City y, casualmente, en Wembley, en una final muy recordada porque fue el último trofeo ganado por Pep Guardiola al mando de los “ciudadanos”.

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Un nuevo cara a cara

Arsenal y Manchester City disputarán la Community Shield y con un peso que va más allá de una cita de preparación: será la primera medida competitiva para dos de los equipos llamados a marcar el rumbo del fútbol inglés antes del inicio de la liga.

El equipo de Mikel Arteta afronta la final con el impulso de haber conquistado la Premier League en la temporada anterior y con la intención de comenzar la nueva campaña con otro título.

Durante el mercado de verano, Arsenal incorporó a Bruno Guimarães, procedente de Newcastle, además de Christos Tzolis e Illan Meslier. A esas novedades se suma la disponibilidad de Declan Rice, Bukayo Saka y Martin Zubimendi para el partido.

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Arsenal tiene la obligación de ganarle la final al Manchester City para iniciar con pie derecho la temporada - crédito Paul Childs/Action Images vía Reuters

La intención del entrenador español pasa por sostener el nivel que llevó al club al título de liga y convertir esta final en el primer paso de una temporada en la que volverá a competir por objetivos altos.

El City llegará a la Community Shield en medio de un cambio de ciclo. La salida de Pep Guardiola puso fin a uno de los procesos más exitosos del fútbol inglés reciente y dejó a Maresca frente a la tarea de iniciar una etapa distinta.

La exigencia será inmediata. Arsenal aparece como el primer gran examen para un equipo que buscará recuperar protagonismo en la Premier League y que tendrá en Erling Haaland a una de sus principales referencias.

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