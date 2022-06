‘Dibu’ Martínez volvió a acordarse del baile de Yerry Mina y explicó el origen de su malestar con el colombiano REUTERS/Ueslei Marcelino

El recuerdo de los penaltis entre Colombia vs Argentina en la semifinal de la Copa América del 2020 parece ser imborrable para Emiliano Martínez, portero de la selección ‘albiceleste’ en la tanda y gran figura para el título del equipo del sur del continente. El ‘Dibu’ se volvió a referir a este encuentro en donde tuvo un fuerte cruce con Yerry Mina previo al disparo y posterior a ello.

Tras el empate a un gol en los 90 minutos, los penaltis definirían el rival de Brasil en la gran final. Los primeros en cobrar fueron Juan Guillermo Cuadrado por Colombia y Lionel Messi por Argentina, ambos convirtiendo su cobro en gol. Luego fue el turno de Davinson Sánchez y Rodrigo De Paul, quienes fallaron la ejecución y dejaban el marcador empatado. La ventaja sería para Argentina cuando Martínez atajó el cobro de Yerry Mina. Cobro que fue debatido en múltiples espacios por el cruce entre los jugadores.

Previo al disparo del defensor colombiano, el portero argentino lo buscó intimidar a través de varias frases tales como “Mirá como te como, hermano”, “Boludo, a vos, te conozco” y “Mirá que si me la cruzás, te la atajo... eh”, juego psicológico que finalmente afectó al pateador y benefició a Argentina para el paso a la final.

Ahora, el portero argentino explicó por qué tomó esa actitud frente a Yerry Mina en un encuentro con varios niños y algunos periodistas en Argentina:

“Yerry Mina me golpea en Colombia, por Eliminatorias y quedó un poco desvanecido, era mi segundo partido con la selección. Ya en el partido anterior contra Uruguay, en Copa América, le había hecho gol a Muslera y le había bailado, no me había gustado la manera y cuando le atajó el penal se me vinieron todos esos recuerdos y pues ya saben el festejo”, declaró el Emiliano Martínez mientras era aplaudido por los asistentes.

En un evento en Mar del Plata, el portero argentino se refirió al cruce de palabras que sostuvo con el defensor colombiano durante las semifinales del torneo de selecciones más antiguo del mundo

En entrevista con el periodista Christian Martin de ESPN, ‘Dibu’ Martínez aseguró que luego del encuentro intentó hablar con Yerry Mina y explicarle lo sucedido, sin embargo nunca recibió una respuesta por parte del defensor colombiano: “Él nos dijo en el entretiempo que nos cag... (…) Le escribí para explicarle todo y pedirle disculpas, pero hasta el día de hoy no me ha respondido”.

En su más reciente aparición pública, Emiliano Martínez se le otorgó la distinción de Deportista Insignie de la Municipalidad de General Pueyrredón. Además, el ex compañero de David Ospina en el Arsenal de Inglaterra no pudo contener la emoción y lloró al ser homenajeado por la alcaldía de su ciudad natal:

“Solo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo del barrio...me emociono. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar lejos a Mar del Plata, siempre”.

