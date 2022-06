Nairo Quintana y Miguel Ángel López invitados a la Vuelta a España 2022

Miguel Ángel López es uno de los mejores ciclistas colombianos de la actualidad y podría igualar a Nairo como ganador de etapas en las tres grandes vueltas. Foto: Miguel Ángel López y Nairo Quintana

La Vuelta a España 2022 presentó las camisetas que portarán los líderes de las distintas clasificaciones a lo largo de la carrera. Allí el director de la carrera Javier Guillen, confirmó la presencia de algunos ciclistas y la invitación de otros corredores que han hecho importantes presentaciones en la tercera gran vuelta del año, entre ellos dos colombianos.

La gran novedad son Nairo Quintana y Miguel Ángel López quienes recibieron la invitación de los organizadores para hacer parte de la competencia y ahora depende de sus equipos que sean incluidos en la nómina. En el caso de ‘Superman’ el Astana Qazaqstan hace parte de la nómina de equipos World Tour de la UCI por lo que tiene asegurada su participación. Igual pasa con el Arkea Samsic que para esta temporada fue incluido en la lista por lo realizado en el 2021 y tiene vía libre para competir en la máxima categoría del ciclismo.

“Este año, y a día de hoy, estoy muy satisfecho con la participación prevista. Ya sabemos que Mikel Landa va a estar, lo mismo que Richard Carapaz, Remco Evenepoel... Pogacar sabemos que tiene la Vuelta entre sus objetivos, también esperamos a Valverde y Enric Mas, y ojalá Roglic cumpla con lo que se ha publicado y se anime a correr la Vuelta. Además hemos invitado a Nairo Quintana y contamos con Miguel Ángel López”.

Javier Guillen se mostró entusiasta por la nómina de corredores para la edición 77 de la Vuelta a España y recordó que son los ciclistas quienes convierten en atractiva una carrera, “Al final son los mejores corredores los que ofrecen el mejor espectáculo. De momento, hay que ser prudentes, pero las expectativas de participación es para estar muy contentos”.

Por último, el director de la ronda ibérica aseguró que Alejandro Valverde tendrá un merecido homenaje en la que será su última competencia como profesional:

“Alejandro Valverde tendrá una gran despedida y en Madrid tendrá un bonito colofón (...) Tendrá la despedida que se merece, y para ello estamos en conversaciones con el equipo. Es un corredor especial, que nos ha dado mucho y al que le debemos mucho”.

Sergio Higuita otro colombiano que espera sorprender en la Vuelta a España 2022

Tras su título en la Vuelta a Cataluña este año, el antioqueño del Bora Hansgrohe, Sergio Higuita se refirió a la posibilidad de tener algún tipo de protagonismo en la Vuelta a España, el ‘monster’, como se hace llamar dentro del pelotón, explicó que: “El ideal siempre es ir bien, llegar bien. El sueño es ganar una Vuelta a España o un Giro de Italia. Este año intentaré ganarla y si no es así lo seguiré intentando. Estarán varios de los mejores y no será fácil”.

Y añadió: Es una nómina muy completa. No solo contrataron gente para tres semanas, sino para ganar etapas, ir por la camiseta verde como Sam Bennett, quieren tener un grupo versátil. Lo que quieren es hacer bien las etapas llanas, el embalaje y otros para las grandes vueltas. Me siento preparado para la Vuelta a España, ya con tres grandes uno va sintiendo más madurez, se puede llevar el cuerpo a un límite más fuerte. En España estarán dos líderes, no sé si Jai Hindley o Aleksandr Vlasov, vamos a ir por el título de la Vuelta.

