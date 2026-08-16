Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic

El atacante celebró en los octavos de final de la Copa de Escocia ante el Dundee United, en la goleada por 4-0 - crédito @PremSportsTV/X

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Colombia ha recibido apoyo y mensajes de solidaridad desde distintas partes del mundo, luego del terremoto de 7,4 grados de magnitud en la mañana del lunes 10 de agosto, cuando 289 personas perdieron la vida en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, además de 54.382 familias damnificadas.

Es por eso que Camilo Durán dedicó su gol con el Celtic de Glasgow a las víctimas del sismo, con un mensaje para motivar las labores de rescate y ayuda humanitaria para quienes lo perdieron todo, pues el goleador no se olvidó de sus compatriotas en el fútbol británico.

De esta manera, el cafetero arranca la temporada en buenas condiciones y los aficionados esperan que sea un goleador a lo largo de la campaña de la Liga Premier y en la Champions League, en la que afrontará el juego de playoffs ante el LASK Linz de Austria, por un cupo a la ronda principal.

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Gol y dedicatoria de Camilo Durán

El colombiano Camilo Durán fue una de las figuras del Celtic en la goleada 4-0 como visitante ante Dundee United en los octavos de final de la Copa de Escocia, resultado que clasificó al equipo a la siguiente ronda y lo acerca a uno de sus objetivos: salir campeón del torneo.

El atacante marcó a los 24 minutos y dedicó el gol a las víctimas del terremoto registrado en la mañana del 10 de agosto en el país, con el mensaje “Fuerza Colombia” en su camiseta, la cual mostró a las cámaras de televisión y dio la vuelta al mundo, pues muchos aficionados lo elogiaron.

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Esta fue la dedicatoria de Camilo Durán al pueblo de Colombia por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter - crédito @jhnmcgnly/X

El partido se abrió a los 22 minutos con un tanto del defensor estadounidense Auston Trusty y el 2-0 llegó dos minutos después con la definición de Durán dentro del área. En el segundo tiempo, Sebastian Tounekti anotó a los 53 y Benjamin Nygren cerró el 4-0 a los 62.

Para Durán, de 24 años, fue su primer gol oficial de la temporada con el Celtic en su tercer partido del curso. También suma una asistencia en la Liga de Escocia en el triunfo 5-1 ante Kilmarnock, además de que disputó los dos compromisos del campeonato en condición de titular.

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Camilo Durán suma un gol y una asistencia en tres partidos con el Celtic desde su llegada en julio de 2026 - crédito Celtic

El delantero llegó al fútbol escocés tras su paso por Qarabag de Azerbaiyán, con 15 goles y 8 asistencias en 45 partidos, incluidos encuentros de Champions League. Celtic pagó 5,5 millones de euros por su traspaso y fue uno de los fichajes más destacados en el Reino Unido.

Una carrera en ascenso

Camilo Durán dio el salto al Celtic después de una temporada de 15 goles con Qarabağ, cinco de ellos en la Champions League, una producción que lo instaló como uno de los delanteros a seguir en el nuevo ciclo de la selección Colombia y lo llevó a una vitrina mucho más amplia.

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Durán nació el 10 de febrero de 2002 en Santa Marta y tiene 24 años. Celtic lo registra como delantero, aunque a lo largo de su carrera también jugó por los costados y cumplió funciones de extremo. Se formó en las divisiones menores de Independiente Medellín, pasó por las juveniles de Flamengo y luego continuó su carrera en Portugal.

Camilo Durán ha hecho una carrera modesta en Europa y sus números en Qarabag lo llevaron al Celtic de Escocia, un equipo fuerte en el continente - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Ese trayecto incluyó dos etapas en Lusitânia, un paso por el equipo de reserva de Estrela da Amadora y una temporada en Portimonense. Antes de llegar a un escenario de mayor exposición, debió abrirse espacio en categorías menos visibles del fútbol europeo.

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El salto decisivo llegó con Qarabağ. Cinco de sus goles fueron en la Champions League y su noche más recordada se produjo en Lisboa, en la victoria 3-2 sobre Benfica, cuando anotó, dio una asistencia y fue elegido como la figura del partido.

Celtic anunció su fichaje el 10 de julio de 2026 y le firmó un vínculo por cinco años. Con esa incorporación, Durán se convirtió en el primer futbolista colombiano en integrar el equipo escocés.

Su llegada tuvo un inicio favorable. Marcó en sus dos primeros amistosos, frente a Sporting de Portugal y Middlesbrough, y después debutó oficialmente en la victoria 1-0 ante Dundee por la primera fecha de la liga escocesa. Esa aparición también lo convirtió en el primer colombiano en disputar un partido oficial con Celtic. El club lo presentó como delantero y le asignó la camiseta número 11.

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