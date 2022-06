Foto: Instagram @vibianatejeiro

Lina Tejeiro es una de las estrellas de la farándula nacional que frecuentemente está en interacción constante con sus seguidores, principalmente dando respuesta a múltiples preguntas que le hacen llegar a su Instagram. Sin embargo, en la familia de la actriz también hay otro miembro que gusta mucho de estar presente en las redes sociales a través de la realización de dinámicas con su público: Vibiana Tejeiro, madre de Lina.

Por estos días a la empresaria llanera le plantearon un interrogante con relación a los celos, para ser más precisos la pregunta fue: “¿Eres celosa?”. Inmediatamente, la también presentadora puso sobre la mesa la teoría que tiene respecto de este tema.

“Les voy a explicar mi teoría. Bueno, si yo tengo mi pareja, me falló una vez y lo perdoné, me falló dos veces y lo perdoné, me vuelvo una mujer insegura y celosa porque, además, tengo pruebas, ¿cierto?, ¿pero dónde está el fallo? en haber perdonado, es que ni en la primera, ahí de una hay que cortar”, fueron sus palabras.

La Teoría De La Mamá De Lina Tejeiro Sobre Los Celos

Si se habla de la vida sentimental de VIbiana Tejeiro, se desconoce si actualmente sostiene algún noviazgo, empero, desde sus redes sociales también ha hablado de las relaciones sentimentales que ha tenido en el pasado y de la extensa duración de las mismas.

“La primera relación que tuve en mi vida, la tuve con el papá de Andrés y de Lina, duró mas o menos cuatro años. La segunda relación me duró casi 16 años y la última como siete años”, comentó al respecto.

Vale recordar que el padre de Lina Tejeiro se llama Manuel Eduardo González y, por lo que ha mostrado la actriz en su canal de YouTube -plataforma en la que publica videos sobre su vida privada y profesional- sus padres aparentemente tienen una buena relación pese a que su historia sentimental concluyó.

No hay que dejar por fuera que, aparte de Andrés y Lina, Vibiana Tejeiro también es madre de Felipe, a quien concibió en una relación sentimental posterior a la que tuvo con Jose Eduardo González.

“No nací en cuna de oro”, Lina Tejeiro muestra sus raíces culturales y toda su familia:

A mediados de marzo pasado Lina Tejeiro estuvo de viaje por Villavicencio, donde nació. Y, desde sus Historias en Instagram había retratado parte de las actividades que realizó en aquel momento, pero sin ser muy concreta respecto de los motivos específicos por los que estaba grabando en su ciudad natal.

Poco después se supo la razón de su viaje. El pasado jueves 14 de abril la actriz publicó en su canal de YouTube un video que bautizó como “Lina Tejeiro: No nací en cuna de oro”. De este modo, en lo corrido de las imágenes la llanera mostró diferentes aristas de su vida: toda su familia (padre, madre, abuelo, hermano mayor, tía), también la cultura de su tierra: joropo, gastronomía, y muchos otros aspectos.

SEGUIR LEYENDO: