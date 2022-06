“No se le olvida que ese día le gasté chorizo”Ñ Jhonny Rivera se reencontró con una fanática y recordaron anécdota

Jhonny Rivera, cantante de música popular colombiano

Cuando se es una figura pública, especialmente un artista musical, son demasiados los fanáticos que se acumulan alrededor del mundo. En el caso de Jhonny Rivera, por ejemplo, el cantante de música popular siempre ha dado muestra de la amabilidad y humildad con la que tratra a sus seguidores cuando se los encuentra personalmente.

Por otra parte, el pereirano ha demostrado su gusto por compartir diferentes anécdotas de su vida privada y profesional desde sus redes sociales y, precisamente, por estos días registró en sus InstaStories el reecuentro que tuvo con una fanática, quien le recordó cómo fue la vez que se conocieron trece años atrás cuando el cantante tuvo un gesto con ella que siempre ha tenido presente.

De este modo, Rivera empezó por comentar: “De las cosas más lindas que a uno le pueden pasar en esta carrera, miren, esta mujer, ¿hace cuánto fue eso?”. Posteriormente, la fanática aclara que hace aproximadamente trece años conoció al cantante cuando apenas iba por el inicio de su carrera musical. Ese primer encuentro entre ambos se dio en Catambuco (Pasto).

“Y que no se le olvida que ese día le gasté chorizo ... Yo no me acuerdo, pero ella se acuerda que es lo más importante”, remató el intérprete de ‘Te extraño’.

Los más recientes lanzamientos y colaboraciones de Jhonny Rivera:

En los seis meses que van de este 2022 el cantante de música popular ha estado muy activo entregándole a su público nuevas versiones de sus canciones, pero también ha agregado otras piezas musicales a su repertorio. Por ejemplo, a mediados de febrero pasado realizó el lanzamiento de ‘Cómo le explico’, vale mencionar que el videoclip de la canción encerró la participación de Aida Victoria Merlano como modelo protagonista.

Varias han sido las veces en que la creadora de contenido barranquillera y el cantante popular han dado muestra de la buena amistad que tienen.

Por otro lado, además de trabajar en sus temas propios e individuales, Rivera también plasmó su talento musical en una colaboración con su hijo Andy Rivera, con quien ya ha trabajado en conjunto en el pasado. Esta vez, los Rivera se unieron a Sebastián Ayala para sacar al mercado el remix de ‘Mi Decisión’, tema de Ayala.

El video musical de la canción en cuestión ha estado disponible en YouTube desde el pasado 2 de junio y al día de hoy las visualizaciones van por la exitosa cifra de trece millones.

Aunque Andy Rivera comparte la misma profesión artística con su padre, en la industria ambos representan a dos géneros muy distintos, por un lado, Jhonny lleva la bandera de la música popular y, por el otro, Andy es un cantante urbano, enfocándose principalmente en el reguetón.

No sobra mencionar que, actualmente el reguetonero está sumergido en la promoción de su reciente EP, el cual bautizó como ‘Dual’.

