Esta es la actriz colombiana que forma parte de la nueva saga de Viaje a las estrellas

En 1966 se emitió el primer episodio de Star Trek (Viaje a las Estrellas) y en ese entonces nadie se imaginaba que terminaría convirtiéndose en la serie de ciencia ficción más popular de la televisión durante los últimos años del siglo XX. Gene Rodenberry fue el encargado de crear este universo en el que pudimos acudir, durante varios años, a las distintas zonas de la galaxia a bordo de la nave Enterprise, con James Kirk como capitán.

Ahora, en 2022, quien lleva el timón de la mítica nave en la nueva entrega de la saga Star Trek: Strange New Worlds, es la capitana Erica Ortegas, interpretada por la actriz colombo-estadounidense Melissa Navia. La serie explora los años anteriores a la llegada de Kirk como capitán de la Enterprise, cuando el oficial Pike estaba al mando de la nave y la teniente Ortegas obraba como timonel.

Es la primera vez que una actriz de origen colombiano ocupa un rol protagónico en la afamada franquicia, cuya precuela es transmitida y producida por Paramount+ y de la que ya se está haciendo una segunda temporada.

El Capitán Christopher Pike (Anson Mount) y su equipo se apegan a sus creencias y emprenden un viaje arriesgado a lugares a los que nadie ha ido nunca. En el primer capítulo, la encargada de sacar del puerto espacial y pilotar la Entreprise es la teniente Érica Ortegas. Su apellido (escrito con una “s” de más) es homenaje a que en los borradores de Roddenberry alguna vez se pensó que, en vez de Sulu, un latino con ese apellido condujera la nave.

En entrevista con Caracol Radio, la actriz habló acerca de cómo se dio todo para que su nombre fuera tenido en cuenta dentro del casting. “Siendo colomboamericana y habiendo hecho muchos papeles como soldado, piloto y también astronauta (en la serie ‘Billions’, de Showtime), y sabiendo de artes marciales y combate cinematográfico, pensé que este era un papel hecho específicamente para mí. A finales de 2020 grabé mi audición y la mandé. A las pocas semanas se pusieron en contacto conmigo y el resto es historia”.

Habló acerca de la importancia que ha tenido el cambio de ideología alrededor de los actores latinos en la industria cinematográfica americana, en donde históricamente solo se les había tenido en cuenta para interpretar personajes de abjo perfil y de oficios, por lo general, vinculados al mundo delictivo.

“Estamos dando grandes pasos. Personalmente no tengo ningún deseo de asumir un papel que promueva o glorifique esos estereotipos negativos. Recuerdo que, cuando era niña, hablaba con un compañero de clase que no sabía nada sobre Colombia, pero hacía suposiciones ignorantes basadas en lo que había visto en la televisión. Nunca me olvidé de eso. Me molestó que la Colombia que él creyó conocer, no se parecía en nada a la Colombia de mi familia, de nuestras historias, de nuestras memorias, de nuestro futuro. Quiero contar historias que enorgullezcan a mi familia y sé que estoy haciendo esto con el papel de Ortegas, a través de Star Trek”, dijo.

Navia aprovechó para hablar de su relación con el país de sus padres y contó que lleva a Colombia consigo todos los días. “Está en mis costumbres, en mis conversaciones con mis padres (mi papá se llama Luis Eduardo Navia Loboguerrero y mi mamá es Alicia Cadena Ángel de Navia) y hermanas; está en mis recuerdos. Colombia está conmigo cuando hablo español y está conmigo cuando pienso en mis abuelos”.

Foto: IMDB.

La actriz nacida en Nueva York en 1984 consiguió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine Independiente Wil Rose por su papel como Dawn en la película Paragon Cortex, también perteneciente al género de ciencia ficción. En 2015 apareció varias veces en la serie de televisión Common Charges y en 2017 actuó como Elena Gabriel, una astronauta destinada a vivir en Marte, en la serie Billions. En 2018 se presentó en varias ocasiones en la serie Dietland de AMC, como Moana. Hoy es conocida por su papel en Star Trek.

Al finalizar su entrevista con Caracol Radio, aconsejó a las mujeres de origen latino que buscan un espacio en la industria del cine y la televisión en Estados Unidos. “Si ese es su sueño, (...) no se den por vencidas, (...) no será un camino fácil. En esta industria tienes que saber lo mucho que vales y creértelo. Ayuda mucho estar rodeada por personas que creen en ti. He sido muy afortunada de tenerlas. Díganle a todo el mundo que son colombianas, díganlo con orgullo y díganlo fuerte”, señaló.

