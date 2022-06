El accidente que dejó a Mariana Pajón por fuera de la Copa Mundo de Holanda

El fin de semana pasado la colombiana Mariana Pajón se encontraba a punto de disputar la Copa del Mundo de BMX que se está disputando en Holanda. Ahora, durante las válidas 3 y 4 la medallista olímpica no se presentó en dicha prueba. La ausencia de Pajón en este certamen prendió las alarmas de sus seguidores. Ahora, este martes, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Mariana Pajón dio un parte de tranquilidad.

La pedalista antioqueña sufrió un accidente que la dejó por fuera de la competencia y fue sometida a una leve operación. Durante los entrenamientos previos a la Copa del Mundo de BMX, Pajón se cayó y no pudo participar.

“Un pequeño desliz que no quita mi sonrisa. Una caída en entrenamientos de las Copas Mundo de Holanda me dejó fuera este finde, con positivismo para más exámenes y empezar una recuperación muy rápida para llegar a los retos que siguen”, esta primera parte del texto que acompaña la publicación fue la que preocupó a sus seguidores, pero a la vez dio un parte de calma ya que explicó que no fue nada grave.

Además, le envió un mensaje de apoyo al colombiano Juan Naranjo “También la mejor energía para Juan Naranjo, fuerza y te volveremos a ver muy pronto en la pista”, quien también se encuentra en el hospital.

Así mismo, le dedicó una parte del texto a su esposo, Vincent Pelluard, al que le agradeció por su incondicionalidad en todo momento en su estadía en el hospital y recuperación: “A Vincent Pelluard gracias, sé lo retador que es ver una caída, así, estar junto a mí en el hospital, ayudarme con todo (hasta con el mejor peinado como pueden ver en la foto) y correr al otro día, me hiciste feliz al verte montar de esa manera, pequeñas grandes victorias que solo pocos conocemos”.

Para concluir, Mariana Pajón envió un mensaje alentador para todos sus seguidores y quienes han estado atentos a la carrera que lleva, asegurando que regresará a la competencia al 100 %: “Gracias a todo el equipo de apoyo de la Selección Colombia, por ser esos ángeles en momentos como estos. Volveré muy pronto #Al100″.

Otras noticias de Mariana Pajón

En entrevista para Infobae Colombia, Mariana Pajón habló sobre las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional. “Ahorita tengo una lesión bastante grande en el codo derecho que compromete toda la estabilidad, en cuanto a ligamentos. El tiempo y la recuperación es lo que más apremia, después tengo varias cositas como una hernia, que también está molestando un poco, un desgaste bastante grande en el cartílago de la rodilla derecha y una cirugía que me habían hecho anteriormente en la muñeca izquierda y que ya también está como una bomba de tiempo. A ver en qué momento se termina de arreglar.

