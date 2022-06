Rafael Santos Borré habló de su futuro en Alemania y de la selección Colombia: “Si hace un recambio, se tiene que hacer con calma y prudencia”

Tras 834 minutos, Rafael Santos Borré marcó con la selección Colombia. Foto: FCF

Rafael Santos Borré terminó su mejor temporada en el fútbol europeo, esta vez en el Eintracht Frankfurt de Alemania. El delantero volvió a Colombia para disfrutar de unas merecidas vacaciones y aprovechó su paso por Bogotá para reunirse con los medios de comunicación y hacer un balance de su regreso al viejo continente y lo realizado en su primer año en la Bundesliga. Además, habló de su rol como líder de un nuevo ciclo en la selección, Néstor Lorenzo, el fútbol femenino y la posibilidad de un nuevo equipo.

‘La Máquina’ fue uno de los jugadores que una vez se conoció la salida de Reinaldo Rueda pidió a las directivas de la Federación un rápido reemplazo del entrenador. Esto con el fin de no perder de tiempo de cara a las nuevas obligaciones que demandan el quedarse por fuera de Qatar 2022. Pues bien, la Federación en menos de dos meses nombró a Néstor Lorenzo como nuevo director técnico y esto opinó el delantero al respecto del nombramiento:

“Me quedo con que haya sido con tiempo la decisión, creo que eso es algo bueno porque le da tiempo para trabajar, para conocer el equipo y para armar la idea que él quiere armar. Siento que es un gran entrenador que nos puede brindar el conocimiento que ya tuvo con la Selección Colombia siendo asistente del profe José en las Eliminatorias. Esa experiencia le puede ayudar a saber manejar el fútbol colombiano y la Selección Colombia y los objetivos que tenemos por delante que es primero la Copa América y luego clasificar al Mundial”.

Borré por su reciente título de la Europa League y la importante labor realizada en River Plate de Argentina, comienza a ser visto como uno de los referentes del equipo nacional para los próximos procesos. Sin embargo, considera que la responsabilidad no se debe recargar en ciertos jugadores sino en el equipo como tal:

“Siempre es importante asumir las responsabilidades y creo que es un momento en el cuál si la Selección hace un recambio y por ahí ver jugadores jóvenes, se tiene que hacer con calma y prudencia, no cargarle la responsabilidad a un solo jugador ni a los más experimentados, que el grupo sea el que pueda tener el mando y todos tengan voz dentro de la Selección, es importante escuchar a todos. En esta etapa de la Selección es bueno asumir responsabilidades”.

Santos Borré tiene contrato con las ‘Águilas de Alemania’ hasta el 2025, y aunque para el próximo año su equipo será una de las cabezas de grupo de la UEFA Champions League, no cierra la oportunidad de salir ante una buena oferta de otro club europeo. Para el colombiano, la Premier League es la mejor liga del mundo y que seduciría fácilmente a cualquier jugador:

“Estoy muy tranquilo en cuanto a mi futuro, acabo de ganar la Europa League, estoy en un club que viene haciendo las cosas bien y estamos muy tranquilos, la próxima temporada vamos a tener Champions League y eso me da tranquilidad, pero no me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas y de analizar lo que pueda pasar de aquí en adelante. Si viene un club interesado lo analizaré en su momento y tomaré la decisión que mejor me convenga. Hay ligas que a uno le encantaría jugar, la Premier League es una liga muy organizada, hoy en día está marcando una diferencia importante, pero siento que la Bundesliga es muy competitiva y me ha enseñado muchas cosas”.

Por último, Santos Borré se refirió al gran desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en Colombia, donde recientemente la final fue entre los equipos de la ciudad de Cali y que marcó un nuevo récord de asistencia en el estadio. El delantero espera que este apoyo se siga dando y se consideró seguidor del fútbol femenino:

“En mi caso personal siempre he sido muy partícipe del fútbol femenino, siempre lo he querido apoyar de todas las formas, tenemos grandes jugadoras y los equipos están compitiendo muy bien a nivel internacional y eso me gusta. Yo como jugador voy a estar pendiente y seguirlas mucho, ojalá nos puedan seguir dando alegrías”.

