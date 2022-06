Estas son las propuestas de los candidatos que preocupan a los empresarios, según el presidente de la Andi

En la foto: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. (Colprensa - Juan Páez)

La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia será el próximo 19 de junio, en esta ocasión Gustavo Petro se disputará la llegada a la Casa de Nariño con Rodolfo Hernández, exgobernador de Bucaramanga; y de acuerdo con las últimas encuestas parece que los dos tiene las mismas posibilidades.

Ante este panorama político diferentes sectores se han pronunciado pues algunas propuestas generan incertidumbre y grandes cuestionamiento, entre estos en representación de los empresarios y de la Andi, Bruce Mac Master, habló con El Tiempo y anotó algunas preocupaciones que tiene el gremio sobre las propuestas de los candidatos.

El presidente de la Andi enfatizó en que algunos de los planteamientos de los candidatos son irresponsables pues pueden generar daños irreversibles en el país y su estructura.

“Evidentemente hay propuestas de los candidatos que sí nos producen a nosotros los empresarios gran preocupación. Y hemos sido vocales en ello calificando algunas de esas propuestas de irresponsables, o de irrealizables, o que nos pueden producir un gran daño. Hablamos del tema pensional, por ejemplo. Hablamos del tema de la seguridad energética. Del de la seguridad alimentaria. Del sistema de salud”, puntualizó el empresario.

Y agregó: “En estos cuatro temas tenemos muchas preocupaciones, porque en ellos están probablemente los pilares de funcionamiento de una sociedad, del bienestar de la población, de la estabilidad macroeconómica, y no podemos poner en peligro al país por ninguno de ellos, y menos por los cuatro al tiempo”.

Mac Master también comentó que en esta campaña los candidatos han sido irresponsables a la hora de plantear temas fiscales, debido a que acudir a los impuestos como solución única para solucionar los problemas del Estado puede ser contraproducente para los civiles. Por otro lado, el empresario anotó que no esta de acuerdo con la ampliación del Estado como lo plantea Gustavo Petro porque esto traería algunos inconvenientes para el país, debido a las características económicas que tiene.

“Es evidente que, para un país como Colombia, de ingreso medio, donde el recaudo es cerca de un 15 por ciento del PIB, crecer el tamaño del Estado tendría muchísimas consecuencias. No solo crearía mucha más burocracia, sino que nos podría generar muchas más ineficiencias en términos de que muchas más cosas de los ciudadanos queden en manos de funcionarios públicos”, puntualizó en la entrevista con el medio colombiano y añadió las razones: “No se trata solamente del tema fiscal, sino de que cuando uno tiene Estados grandes y sociedades que dependen altamente del tamaño del Gobierno, se tienen grandes ineficiencias y probablemente con grandes costos para la población. Adicionalmente, toca financiarlo, y el único camino es cobrar más impuestos a la gente. Por dos vías: o se les cobra directamente a las personas, o se les cobra a las compañías”.

En cuanto a la visión de Estado plantada por Hernández, Bruce Mac Master mencionó que no esta de acuerdo pues cree que un líder debería tener la capacidad de visualizar las necesidades de los ciudadanos y en el caso de reducir la capacidad se puede crear otro caos.

“Una cualidad de los grandes líderes es poder identificar el tamaño de Estado ideal para cada sociedad, entendiendo en primer lugar que debemos ser capaces de pagarlo. Entendiendo qué es lo que necesitamos del Estado. Entendiendo qué es lo no delegable en el sector privado, y qué sí lo es. Y, por ejemplo, propuestas como la reducción de las embajadas, me parece que no tienen gran efecto en ahorrarnos una cantidad de plata, pero sí un costo importante para Colombia en términos de presencia internacional y de relaciones bilaterales”, dijo el representante del gremio empresarial.





