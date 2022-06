Registraduría presentó el nuevo software de escrutinio electoral

Foto de archivo. La fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, Colombia, 22 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

Atendiendo un fallo del Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el nuevo software de escrutinio a tan solo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022 que definirán quién será el nuevo mandatario nacional entre Gustavo Petro del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El software se presentó como parte del plan de garantías electorales a las dos campañas presidenciales en contienda, para mostrar su funcionalidad y el código fuente del software del escrutinio nacional.

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que la auditoría que harán los partidos políticos al software en cuestión y sus códigos fuente fortalecen de manera significativa las garantías en este proceso electoral.

“No solo hacen presencia los auditores de las campañas, también están las misiones de observación electoral y las firmas de auditoría que tiene la Registraduría. Todo es un proceso transparente para que las campañas políticas y la ciudadanía estén tranquilas”, explicó el registrador.

Además, agregó que el software de escrutinio es de propiedad exclusiva de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y únicamente ellos estarán autorizados para manejarlo.

“Todos los partidos políticos tienen acreditados a sus auditores del software de escrutinio con acompañamiento técnico de las misiones de observación electoral internacional”, indicó la entidad.

Adicionalmente, el registrador anunció que habrá un acompañamiento internacional que estará garantizando la transparencia en estos procesos. En ese sentido, ocho misiones de observación y más de 170 observadores acreditados para este tipo de procesos harán presencia.

Las misiones de observación electoral que acompañarán el proceso son International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

Por su parte, las misiones de carácter técnico, que estarán integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales provenientes de diferentes países para también garantizar transparencia en este aspecto, estarán conformadas por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Transparencia Electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así mismo, el Partido Centro Democrático, Partido Conservador Colombiano, Partido Colombia Renaciente, Partido Colombia Humana, Partido Indígena Colombiano, Partido Alianza Social, Independiente - ASI, Partido Nuevo Liberalismo, el Partido Alianza Verde, Partido Cambio Radical, Partido Colombia Justa Libres, Partido Comunes, Partido Liberal Colombiano, Partido Político MIRA, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Social de Unidad Nacional y Partido ADA, serán los partidos políticos que auditarán el software de escrutinio en compañía de expertos en informática.

El registrador Alexander vega explicó al respecto que “se hizo la compra del software a raíz de un fallo del Consejo de Estado, pero uno de los compromisos de este alto tribunal fue permitir auditarlo por parte de todas las agrupaciones políticas”. Además, añadió:

“Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento en la sala de auditoría y que este es propiedad de la Organización Electoral. Todo esto, dentro del Plan de Garantías Electorales para estos comicios”.

Alberto Uez, coordinador de auditorías de Transparencia Electoral, explicó que estos procesos son muy relevantes para generar confianza en el proceso electoral. “Algunos creerán que esto no es suficiente, pero es algo que suma y que va a aportar más confianza en el proceso, pues evidencia la intención que tiene la Registraduría, y esto va sumando”, precisó el funcionario.

Durante la semana previa alía definitivo de las elecciones, los auditores de las campañas se encargarán de revisar los software de escrutinio nacional, municipal y departamental y su código fuente. De igual forma, el día de la elección van a supervisar el preconteo y todos los centros de procesamiento. A su vez, en las comisiones escrutadoras auditarán el funcionamiento de los software.

La campaña de Gustavo Petro acreditará siete auditores, y la de Rodolfo Hernández, dos.

