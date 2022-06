Pruebas al software de la Registraduría, testigos electorales y preconteo: las garantías de elecciones que entregó Alexander Vega

Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil

El registrador nacional Alexander Vega comunicó las garantías electorales que tienen desde la entidad para las elecciones presidenciales que empiezan este lunes en el exterior y se realizarán en el país el próximo domingo 19 de junio en el país. Según dijo, se espera una diferencia entre preconteo y escrutinio de menos del 0,1 como en la primera vuelta.

Desde la ciudad de Ibagué, el director de la entidad encargada de los comicios electorales, afirmó que tendrán el mismo plan de garantías que la primera vuelta presidencial, con verificación de la transmisión de los datos de preconteo por mesas, la cual habría permitido que en las pasadas elecciones, a diferencia de las del Congreso, la diferencia con el escrutinio estuviera por debajo del 1 % y generar así confianza en los electores y agrupaciones políticas.

“Antes se corría con la información y no se verificaba, la instrucción que le he dado es verificar la información antes de transmitirla. Acá la idea no es correr sino que la calidad del dato llegue perfecta. Acá no se trata de correr sino que los datos lleguen precisos, no hay afán. Esperemos antes de las 8 de la noche tener los resultados”, señaló Vega.

El registrador señaló que de acuerdo con su mapa de riesgo electoral, junto a la Defensoría del Pueblo, se han identificado algunos municipios con alerta roja en los departamentos de Chocó, Norte de Santander y el Urabá antioqueño; pero aún así hasta el momento no se ha considerado cambios de puntos de votación por situaciones de orden público.

Esto debido al plan Ágora del Ministerio del Interior y de Defensa, aunque se espera verificar la situación en esta semana. Así mismo, se mantiene la posibilidad de que las condiciones climáticas puedan generar cambios de los puestos de votación en algunos municipios.

Respecto a la vigilancia, Vega señaló que hay varias organizaciones acreditadas entre las que se encuentran las misiones de observación y acompañamiento electoral se encuentran la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

“Tendremos las mismas misiones ocho de observación electoral. Se incrementaron 57 organizaciones internacionales, 500 observadores internacionales acreditados que se van a desplazar por todo el territorio nacional. Es decir, va a ser una de las elecciones más observadas de los últimos años a nivel Colombia”, sostuvo el registrador.

La Registraduría también inició la auditoría al software de escrutinio y los códigos fuente que harán delegados de organizaciones internacionales y los de las dos campañas presidenciales, estos últimos que durante esta semana podrán revisar el sistema nacional, departamental y municipal. Así mismo, podrán hacerlo el día de la elección y en todos los centros de procesamiento.

“Por lo menos, de la parte del sistema electoral que organiza la registraduría no solo es imposible el fraude, sino que tenemos todas las normas de ciberseguridad y tenemos todos los controles para que cualquier intento o equivocación de un jurado sea identificada y corregida en el escrutinio”, sostuvo Vega.

Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil

Sin embargo, de acuerdo con el registrador, mientras el Pacto Histórico ha registrado más de 40.000 testigos y jurados para verificar las elecciones y se espera que duplique la cifra; desde la campaña de Rodolfo Hernández, hasta el sábado, solo había 14 inscritos que aumentaron posteriormente.

Aún así, Vega asegura que el candidato Hernández “tiene plena confianza del proceso electoral. Cuando fue alcalde tampoco puso testigos y jurados, en primera vuelta presidencial tampoco. En esta segunda vuelta le aconsejé que ponga testigos, y me aseguraron que pondrán testigos en las comisiones escrutadoras. El candidato confía plenamente en el sistema y en la Registraduría y puede dar fe de los resultados que ha obtenido sin tener control alguno en las mesas”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: