Gustavo Petro afirmó que hay sectores de la Policía que no quieren verlo como presidente

El candidato de izquierdas también se refirió a las supuestas visitas de miembros del Pacto Histórico a extraditables y reiteró su petición a Semana para que publique los videos completos y sin edición. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

A poco más de una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las campañas han empezado a tocar sus últimos compases en crescendo luego de la publicación de los denominados Petrovideos.

En algunos de estos videos se puede ver cómo miembros de la campaña del Pacto Histórico proponen, discuten, urden y componen estrategias para disminuir a sus adversarios electorales.

A raíz de esto, el escándalo de los Petrovideos no ha de tomarse los titulares en los medios de comunicación ni de ser la comidilla de la ciudadanía en redes sociales. Incluso la Fiscalía ya anunció que investigará las grabaciones, acogiendo la solicitud de la Red de Veedurías de Colombia. Mientras que, por su parte, desde el Pacto Histórico, el jefe de debate, Alfonso Prada radicó una denuncia formal en la Fiscalía por “violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”.

La controversia, más allá de disminuir, sigue creciendo y el país político insiste en rumiar alrededor de los Petrovideos, y en la más reciente entrevista que el candidato del Pacto Histórico en el podcast A fondo con María Jimena Duzán, fue el primer tema que se abordó, pese a que la entrevista, como dijo la periodista al iniciarla, era para discutir las propuestas de Gustavo Petro.

En la entrevista, el candidato aclaró que, luego de verificar con su equipo, las grabaciones no pertenecen a la campaña, pues aseguró que la plataforma de Colombia Humana no grabó dichos encuentros, y que no hay un infiltrado –una de las primeras hipótesis– o que sea fuego amigo.

“Eso significa que alguien, digamos, entró como cualquier otro de los invitados. Pero sin que nos diéramos cuenta iba grabando sobre la pantalla durante 9 meses. Eso no lo hace una persona sin oficio. Así sea muy hacker”, explicó Petro, que añadió que el hecho de que las grabaciones se hayan hecho durante 9 meses “significó una profesionalización para estar siguiendo al detalle día a día las reuniones y grabándolas”.

La periodista le preguntó entonces si no cree que esto va a terminar afectando la campaña y, en últimas, la posibilidad de llegue a la Presidencia de Colombia el primer mandatario de izquierda.

Ante esto, el candidato se refirió a que esto haría parte de esa campaña de desprestigio que, no solo en estas elecciones, sino en las pasadas, ha sufrido Petro. Así, pues, se refirió a las cadenas de Whatsapp, a las noticias falsas en las que enuncian que se van a expropiar bienes, quemar iglesias, volver a Colombia como Venezuela o que se va a perpetuar en el poder. Y señaló que en las 48 horas de grabaciones que se han revelado a la opinión pública en ninguna se puede escuchar ninguna afirmación suya que confirme, “refuerce o reafirme” alguno de estos señalamientos que le han hecho a lo largo de los años.

Visitas a extraditables

Sobre el video en el que se escucha al senador Barreras hablando de que miembros del Pacto Histórico estaban visitando a extraditables para ofrecerles quedarse en el país, Petro aseguró que el video fue publicado incompleto y que le cortaron un pedazo en el que Barreras, en abril –cuando ni siquiera se sospechaba de la interceptación a la campaña–, advertía que “la prensa va a decir que miembros del Pacto Histórico van… y le quitaron lo que sigue”.

También advirtió que esas grabaciones son de una reunión en la que, sin que estuviera Petro presente, se analizaba qué estrategia de defensa a seguir ante las publicaciones de un medio de comunicación –Semana– sobre las visitas de Piedad Córdoba a las cárceles a ofrecer supuestos beneficios a extraditables.

Información que después los mismos extraditables, que según los medios habían hecho negociaciones con la senadora electa, negaron.

Petro, entonces, manifestó su molestia con esta edición malintencionada del material y reiteró su pedido a Semana a que publique el material completo, “porque al editar están induciendo algo que no se está diciendo”.

Libertad de expresión

María Jimena Duzán encaró a Petro por el episodio en el que se vio involucrado su hermano luego de la publicación de una investigación realizada por Ricardo Calderón, de Noticias Caracol, y los señalamientos de Yohir Akerman en una columna en Cambio, en la que el periodista dijo que Petro se había comunicado con directivos del canal a los que les habría dicho que “ahí les dejaba a su periodista medio herido en la cancha” y que en su teléfono tenía el poder de activar o no a los petristas en redes sociales.

Petro le contestó que, para el momento en el que se reveló la investigación de Calderón, él y su familia estaban en Sincelejo, pues querían pasar allí la Semana Santa y tomarse unos días de descanso. Entonces dijo que él sabía que Calderón iba a sacar esa información, pero desconocía a sus fuentes en ese momento, pero que tiene la certeza de que fueron fuentes institucionales. Pero se negó a dar nombres, aclarando que son personas al interior de una institución, y que otra altísima fuente de esa misma institución fue la que le advirtió que esa información iba a ser publicada.

El candidato, entonces, afirma que el problema que tuvo con el trabajo de Calderón fue que el periodista no investigó qué era la Comisión Intereclesial ni cuál era su función o actividades en las cárceles colombianas, y que le creyó, de buena fe, a sus fuentes, y salió a publicar que se estaban negociando votos en las cárceles.

Sobre los señalamientos que hizo Akerman, Petro negó la frase del “periodista medio herido en la cancha”, pero que sí se reunió con gente del canal ante el acoso que empezó a recibir Calderón en redes sociales. También negó haber dicho que en su teléfono tenía la varita mágica para activar las llamadas ‘bodegas petristas’, y que a las directivas del canal le dijo que no tenía ningún interés en atacar al periodista.

Aquí María Jimena Duzán reveló que la fuente, a la que no se quiso referir el candidato minutos antes, era la Policía. Petro, diplomático, le advirtió a la periodista que no se puede generalizar, a lo que Duzán le sugiere entonces que son algunos sectores. Petro dice entonces, “sectores preocupados porque yo me vuelva Presidente”.

SEGUIR LEYENDO: