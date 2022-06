Gustavo Petro advierte que “van a frenar el transporte” en elecciones y propone ‘hacer vaca’ para ir a votar

El candidato presidencial Gustavo Petro estuvo el viernes y sábado visitando a empresarios de zapatos y la panela en Santander(Fotos campaña).

Las encuestas para la segunda vuelta presidencial terminaron y una de las últimas publicadas (Yanhaas y RCN) mostró a Gustavo Petro con una ventaja amplia, en comparación con las otras que pronosticaban empate, frente a su contradictor Rodolfo Hernández. Ante ese resultado favorable, el candidato del Pacto Histórico hizo una serie de advertencias para no confiarse del resultado.

En ese sentido, el candidato del Pacto Histórico pidió a sus electores hacer cualquier esfuerzo por cumplir con el derecho al voto el próximo 19 de junio, aparentemente porque, según dijo, podría haber situaciones adversas que compliquen la movilidad durante ese día.

“Invito a nuestro electorado a, si es el caso, caminar hasta los puestos de votación porque van a frenar el transporte. Hacer vaca para pagar transporte”, escribió el candidato.

El pasado 1 de junio, tras las elecciones de primera vuelta, el candidato sostuvo en entrevista con la emisora W Radio que parte de los votos que necesitaban para consolidar su victoria, podrían estar en las personas que no asistieron a votar. “Nos faltan diez puntos. Primero están en la gente que quería votar por nosotros y no lo pudo hacer porque no se movió a la urna por distintas razones. Por falta de transporte, etc. Eso es muy clave”, señaló.

Por eso, desde la campaña han emprendido iniciativas para que las personas vayan acompañadas a votar, lleven personas en sus carros hasta el punto de votación. “Que la falta de transporte no sea un inconveniente para VOTAR este 19 de junio. Sal temprano, invita a tu parche de amigos y elije el verdadero cambio”, fue uno de los mensajes de la Colombia Humana, el movimiento de Petro.

Celso Tete, uno de los influenciadores activista del Pacto en la costa Caribe, señaló que están haciendo esfuerzos para garantizar el transporte de las personas, uno de los territorios en el que el Pacto Histórico confía su victoria, y así evitar el abstencionismo. Sin embargo, el candidato no entregó más razones de cómo se podría originar ese supuesto “freno” al transporte para el día de elecciones.

Por ejemplo, en la primera vuelta, en Norte de Santander denunciaron que los connacionales que tuvieron que desplazarse hasta Colombia para poder ejercer su derecho al voto, ya que en Venezuela no se instalaron mesas o puestos, al llegar a sufragar les ofrecieron mercados y transporte a cambio de su elección. Una entrevista publicada por Caracol Radio y W Radio registró la presunta irregularidad, por parte de una de las personas que fue víctima de este constreñimiento:

“Como colombianos residentes en el exterior estamos preocupados por lo que viene ocurriendo en medio de las lecciones, la entrega de dádivas para apoyar a uno u otro candidato, le pedimos a las autoridades atender las denuncias que se han presentado en la zona de frontera. También están utilizando buses para movilizar desde varios municipios de Venezuela hasta la frontera a los votantes, este servicio se le ofrecido a mi familia, pero no aceptamos que nos trasladaran y lo realizamos por nuestros propios medios”.

Por esa razón, el candidato Petro, en su serie de trinos, aseguró que “es en la calle donde se decidirán las elecciones”, e invitó a sus militantes a copar “los pequeños municipios y las veredas andinas en el Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander para convencer con la palabra”.

Además, el candidato del Pacto Histórico invitó a varios sectores, como la juventud a le pidió “salir sin dudas a las urnas”, así como a las mujeres y a los creyentes. “Es la hora del cambio de Colombia, eso determinará toda la vida futura. Invito a las mujeres del país a no dejar retroceder a Colombia y perder derechos y libertades ya conquistados en la búsqueda de la igualdad, la no discriminación y la visión femenina del poder de la sociedad y el Estado”, señaló.

En su mensaje, el candidato también aprovechó para lanzar una pulla a Rodolfo Hernández a través de una invitación a la comunidad religiosa, de la que un sector se ha mostrado molesto a causa de declaraciones del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Me comprometo a respetarlas a profundidad. No pueden haber mandatarios que irrespeten la religión”, concluyó el candidato”, señaló Petro e invitó a preservar el respeto por las creencias y la libertad de cultos.

