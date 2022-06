Camilo le enseñó a Alejandro Sanz su participación en ‘Factor XS’ con dos de sus canciones

Camilo Echeverry presentó el video cuando participó en Factor XS en 2007. Foto de redes sociales.

Un emotivo momento se vivió en las redes sociales entre Camilo y Alejandro Sanz, cuando el colombiano le enseñó un video al intérprete de canciones como ‘Amiga mía’ y ‘La Tortura’, cuando apenas era un niño y daba sus primeros pasos en la industria musical. El paisa fue el vencedor de ‘Factor XS’ y cantó ante el jurado varios temas musicales del cantante español.

El hecho se presentó en una de las playas españolas, lugar en el que se encuentra el intérprete de ‘Pegao’ durante su gira por el continente europeo, luego de superar el covid-19; allí, en su celular le presentó a Alejandro Sanz el video de su presentación en el reality musical del Canal RCN.

El clip, que data de 2007, conmovió al español, pues en dos de las galas interpreto los temas musicales ‘Corazón partio’ y ‘Cuando nadie me ve’. Por tal motivo, el poder compartir con su colega de la Madre Patria los recuerdos de su participación fue muy emotivo, lo que llevó a Sanz a decir que desconocía de su participación en tal concurso.

“Mira, yo tenía 13 años, 2007. Ese soy yo y canté ‘Corazón partido’ y ‘Cuando nadie me ve’. Me encanta que no lo hayas visto, amo. Hace 15 años fue”, fue lo que le dijo inicialmente Camilo a su colega, Alejandro Sanz.

Posteriormente, Camilo compartió las galas en las que interpretó los dos temas musicales del cantante español, además, dejó fluir las emociones que le generó mostrarle el video a Sanz, pues es uno de sus ídolos en la música.

“Te lo quería compartir porque siento de verdad en mi corazón que es como un círculo que se completa y siento como muy fuerte el pasito que yo di hace 15 años. Tener hoy una canción juntos hermano para mí significa muchísimo. Te quiero”, concluyó el paisa en su publicación.

Aquí puede ver el contenido completo del momento entre Camilo y Alejandro Sanz :

Los cantantes están a la expectativa de su nuevo lanzamiento musical llamado Nasa

Además, Camilo, acompañó la publicación con un emotivo mensaje de agradecimiento para su colega y amigo, señalando que los sueños se cumplen con trabajo constante por el objetivo que se quiere conseguir.

“Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora. Gracias, Alejandro Sanz”.

Además, los artistas se encuentran preparando los detalles finales del lanzamiento musical que tendrá lugar el próximo 16 de junio con la canción ‘Nasa’. Esta sería la primera vez que Camilo y Alejandro Sanz graban una canción juntos, por lo que para el colombiano es un sueño desbloqueado en la lista que tiene por cumplir.

El anuncio de su nuevo álbum

El cantautor colombiano Camilo Echeverry anunció su próximo álbum en el que, afirma, se incluyen algunas de las mejores canciones que ha escrito en su vida.

El cantante declaró que ver la llegada de su hijo fue lo que le motivó a él y a su equipo para componer las que dice ser las mejores canciones que ha escrito, de las cuales se integró el próximo álbum a lanzar. “Viendo llegar a Índigo, nos sentamos a escribir lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida. Y así armamos el álbum: De adentro pa fuera.”

