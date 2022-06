“Ahora no hablemos de él”: Dani Duke habría discutido con La Liendra en París

Fotografia tomada de Instagram @daniduke

París es considerada la ciudad de las luces, pero también el escenario perfecto para que las parejas demuestren el amor que sienten, pues el ambiente es propicio para los enamorados. No para todos, sin embargo: Dani Duke y La Liendra al parecer discutieron durante sus vacaciones por Europa y en redes sociales se les vio distantes.

El primer episodio de la discusión lo percibieron los seguidores de Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien muy emocionado grabó para su canal de YouTube las imágenes de la visita que realizó a las catacumbas de París.

“Bueno liendritas, continuamos aquí en París. Hoy tenemos una actividad muy especial, muy chimba, un poco tenebrosa pero brutal. Otro videoblog más que estoy grabando señores y hoy vamos a estar en las catacumbas de París. Sí señores”, expresó el creador de contenido a través de sus ‘InstaStories’.

Mientras esto ocurría en las redes sociales del pereirano, Dani Duke interactuó con sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió varias dudas de su viaje por el continente europeo. No obstante, algunos se percataron que no estaba en compañía de su pareja.

“Bebés, aquí estamos ya en el tren yéndonos para Ámsterdam”, expresó la antioqueña a través de sus redes sociales. Mientras el tren se desplazaba en camino a su destino, Duke aprovechó para resolver las preguntas que le hicieron sus seguidores, y una de ellas estuvo relacionada con su ausencia en las catacumbas.

Ella respondió de forma contundente: “La verdad no quiero hablar de él en este momento, así que sigamos con otras preguntas”. Sus seguidores quedaron bastante preocupados con la situación, por lo que algunos aseguran que se avecina una ruptura entre los creadores de contenido.

Aquí puede ver el contenido completo de la pareja de influenciadores en diferentes actividades en Europa :

La pareja tomó rumbos distintos, el pereirano en las catacumbas y la paisa en tren hacia Ámsterdam

Las reacciones a la respuesta de Dani Duke no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes,’ que se encarga de replicar el contenido de las celebridades en redes sociales, compartió el contenido el video supera las 150.000 reproducciones y cerca de 10.000 likes de los internautas.

Entre los comentarios algunos de los usuarios piden prudencia y no señalar que van a terminar su relación, pues es normal que las parejas discutan. Otros cuestionaron la actitud de los creadores de contenido ,a quienes han visto muy “crecidos” durante su recorrido por las calles de París.

Algunos de las reacciones más destacadas son: “en peleas de pareja nadie debería meterse, eso es problema de ellos”; “están crecidos en ese viaje y a La Liendra se ve que le gusta conocer, más no presumir”; “sí, generan polémica como Nacho para un experimento social”; “necesitan reproducciones, porque eso les genera más ingresos para seguir viajando por Europa”; “no quiero hablar de él, pero cojo la pregunta en la que me preguntan por él, para decir que no quiero hablar de él”, entre otros.

Hace algunos días el grupo de influenciadores colombianos que se encuentran de vacaciones por esta zona de Europa compartió a través de sus redes sociales el mal momento que vivieron, pues quisieron conocer la Torre Eiffel iluminada y después de una hora de recorrido a pie, con fotos y algunos videos, al llegar a la estructura las luces se apagaron, por lo que se llevaron una gran decepción.

