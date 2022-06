Aunque se comprometió en febrero, hoy Sara Corrales confirma que está soltera

Sara Corrales, actriz colombiana. Foto: Instagram @saracorrales

En estos seis meses que van de 2022 se han confirmado algunas rupturas amorosas entre celebridades, y han generado todo tipo de conversaciones no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Por mencionar un par de ejemplos nacionales, entre las separaciones más comentadas está la de la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque; además del término del noviazgo de la cantante Shakira y el futbolista español Gerard Piqué. Ahora, se confirmó que Sara Corrales también está soltera, tras haberse comprometido recientemente.

En sus Historias de Instagram la actriz escribió: “¡Que rueden las preguntas!”, una invitación para que sus seguidores le hicieran llegar diferentes interrogantes y precisamente uno de ellos aprovechó la oportunidad para sacar a relucir el estado de su vida sentimental. “¿Tienes novio?”, fue la pregunta planteada por el usuario en cuestión.

Enseguida, la paisa hizo la señal de ‘No’ con su dedo índice. Es de recordar que, la actriz sostenía una relación sentimental aproximadamente desde 2021 con Rafael Gutiérrez, pero con la aclaración de que está soltera nuevamente, Corrales no amplió la información respecto de por qué su noviazgo con el mexicano llegó a su término.

Tras haberse comprometido, Sara Corrales confirma que está soltera

La pareja se había comprometido este año:

Aunque a lo largo de su historia sentimental con Gutiérrez la actriz prefirió mantenerse generalmente hermética, en febrero pasado se supo que se había comprometido con su pareja. De hecho, una fotografía luciendo el anillo de compromiso empezó a circular por todos lados.

No hay que dejar por fuera que, desde mayo pasado la paisa había sido protagonista de especulaciones sobre una ruptura con Rafael Gutiérrez, pero en su momento no confirmó ni desmintió dicha información. Incluso, sus seguidores ya le habían planteado la pregunta de si estaba soltera en sus redes sociales, pero ella no respondía de forma concreta. También, por aquel entonces, los rumores de una separación sonaron por entre algunos medios de comunicación.

Programa de chismes 'Lo Sé Todo' aseguró que Sara Corrales terminó con su novio, un actor mexicano que presentó hace menos de 6 meses en redes sociales. Tomado de Instagram @losetodocol

Por otro lado, en cuanto al tema del matrimonio, Sara Corrales ha dado cuenta de que, en efecto, le gustaría casarse e incluso ser madre; pero no es algo que le quite el sueño si no ocurre porque “mi felicidad no depende de si estoy casada o no”, comentó en aquel momento desde sus Historias de Instagram.

Sara Corrales confiesa cuáles fueron los cinco hábitos que la llevaron a ser una mujer exitosa:

A mediados de mayo pasado un usuario le manifestó a la actriz paisa su curiosidad por saber: “Cinco hábitos esenciales que crees te hicieron llegar a donde estás”.

Inmediatamente, Corrales no se lo pensó dos veces para poner sobre la mesa aquellos ítems que fueron fundamentales en su vida para llevar su carrera por un buen camino. De este modo, empezó por expresar: “Ser muy disciplinada con cada meta que me propongo. Trabajar en mi interior, esto me ha hecho más fuerte para saber que puedo lograr lo que quiera”. A su vez, también dio cuenta de la gran importancia que significa para ella el tener una estabilidad económica, entre otras cosas.

Sara Corrales confiesa cuáles fueron los cinco hábitos que la llevaron a ser una mujer exitosa. Foto: Instagram

