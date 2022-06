“Me dejó por loca”, la razón por la que el primer novio de Cintia Cossio le terminó

Cintia Cossio, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @soycintiacossio

Como creadores de contenido que son, Jhoan López y Cintia Cossio (pareja) frecuentemente están en una interacción constante con su público en las redes sociales, principalmente Instagram. Ambos gustan mucho de dar respuesta a las diferentes preguntas que sus seguidores tienen sobre su trabajo como influenciadores y/o su vida matrimonial. Recientemente, por ejemplo, López quiso plantearle a su esposa la pregunta de con qué excusa dejó a algún novio o con qué excusa la dejaron a ella.

Como la paisa, antes de Johan López, solo tuvo una pareja sentimental, habló entonces de la razón que le dio su primer novio para dar por terminado su entonces noviazgo.

“Usted sabe que antes de usted yo solamente tuve un novio, fue mi primer novio y me dejó por loca... De hecho, le dijo a mi mamá dizque: -Vea, ahí le dejo a esa loca que nadie se la va a aguantar- Tres años después me casé”, rememoró Cossio.

Al escuchar la anécdota de su pareja, Jhoan López se remitió a comentar: “Yo soy el que me estoy aguantando a esa loca ¿sí o que?”. Posteriormente, para justificar la razón por la que su exnovio terminó su entonces relación, Cintia Cossio dijo que ella era solo una niña en ese momento: “Sí, mi primer novio me dejó por loca, ¡pero yo era una niña! ... de lo que te perdiste perro”, remató con humor.

Vale recordar que los influenciadores están juntos como pareja desde hace diez años, tiempo en el que tuvieron un hijo, quien lleva por nombre Thiago y nació aproximadamente en el año 2016. Por otro lado, Cintia es hermana de Yeferson Cossio, quien también se desenvuelve como creador de contenido.

Los consejos de Cintia Cossio para hacer contenido exclusivo:

En cuanto a redes sociales y plataformas digitales se trata, los campos laborales se han ampliado enormemente y, en la actualidad, la realización de contenido exclusivo está en furor. Varias son las celebridades -entre actrices, influenciadores y demás- que se han ido por el camino de ofrecer contenido exclusivo -por el que se debe pagar- en plataformas como OnlyFans o tienen sus propias páginas web.

Cintia Cossio, por ejemplo, es una de tantas otras celebridades que figura en OnlyFans y, en mayo pasado, le entregó a sus seguidores algunos tips para la creación de contenido exclusivo, fue así como publicó en su cuenta de Instagram un video en el que menciona tres ítems en particular:

“1: Yo iniciando la plataforma le demostraba a mi suscriptor que solo me interesaba el dinero, o sea, cobraba hasta por un ‘hola’, grave error, siempre denles obsequios para que al momento de usted cobrar por un mensaje ellos le paguen lo que sea. 2: Hay que saber ponerle precio a tu trabajo, no puedes pretender cobrar como oro el cobre o cobrar como cobre el oro. 3: No hacer cosas que no quieren hacer, porque cuando uno hace las cosas obligado o que no le gusta hacer en la cámara vas a reflejar que lo estás haciendo con desagrado”.

Tanto en OnlyFans como en redes sociales, Cintia Cossio ha logrado tener éxito y su nombre es uno de los más sonados entre los creadores de contenido colombianos.

