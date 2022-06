Yina Calderón estaría negociando su participación en un reality y dio detalles a sus seguidores

Yina Calderón estaría negociando su participación en un reality show con un reconocido canal de televisión. Foto: Instagram @FajasYinaCalderonOficial

La creadora de contenido y empresaria, recordada por su participación en el programa de telerrealidad ‘Protagonistas de Novela’, sorprendió a sus seguidores recientemente con una confesión que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. Según reveló Yina Calderón, el Canal RCN la habría citado para una negociación de su participación en el reality show.

“Bueno, señores, les tengo una primicia, nos acabamos de dar cuenta que el Canal RCN me citó a un nuevo reality. Ustedes qué dicen, ¿debo ir o no debo ir?”, mencionó la también DJ. Junto a ella se encontraba su mejor amigo Junior, con quien realizó la presentación de su programa ‘Se armó la gorda’. Él le respondió: “Obvio, por supuesto que si”.

La pregunta quedó formulada a sus seguidores en la encuesta que hizo con sus seguidores. Sin embargo, horas más tarde apareció nuevamente a través de sus ‘InstaStories’ en una ronda de ‘preguntas y respuestas’, en la que sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para saber de qué reality se trata.

A lo que respondió: “nenes no les puedo decir el nombre, estamos viendo y negociando mi participación todavía, pero apenas pueda les diré”, pero la empresaria no se aguantó la risa, y con algo de nervios aseguró que “otra vez dando lora por allá, no, no, no”.

Cabe recordar que cuando la DJ fue participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ fue expulsada por mala conducta, ya que intentó agredir a uno de sus compañeros con un cuchillo debido a que Juver, ganador de esa temporada, le lanzó agua a Calderón, por lo que ella cogió el elemento contundente y se lo lanzó por la espalda a su excompañero.

Quienes recuerdan este episodio entre Yina y Juver, aprovecharon para preguntarle por el hecho que marcó esa temporada y si su comportamiento en esta oportunidad influyó en el desarrollo de la competencia, a lo que ella solamente atinó a responder que “conmigo no va lo de la buena conducta”.

“Nenes la mejor si voy a serlo, ustedes saben que yo la rompo, pero que me vaya a portar bien… ahí si no te lo prometo, no te lo prometo”.

Por otra parte, la empresaria aprovechó la dinámica con sus seguidores para ofrecer una disculpa por la calidad del primer capítulo que ya se transmitió del reality ‘Se armó la gorda’, del cual ella es la creadora, y prometió que no volverá a suceder por lo que ya se encuentra trabajando en ese aspecto.

¿Por qué tendrá que estar con escoltas?

Días después de que la empresaria fuera víctima de un millonario robo en la ciudad de Medellín, reapareció en sus redes sociales contando lo sucedido y afirmó que desde el momento en el que estaba comiendo en un exclusivo sector de la capitán antioqueña fue que los ladrones la ficharon.

“Yo no le debo nada a nadie y tampoco ando con un poco de plata a diario en el carro como para tener que andar con escoltas, normalmente ando con mi conductor, pero a mí nunca me había pasado una cosa de estas, por lo que me obligaron a andar con escoltas a partir de hoy porque no voy a poner en riesgo mi vida”, aseveró la empresaria.

