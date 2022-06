La Liendra recibe ‘lluvia’ de críticas en redes sociales por compararse con Dios

Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se encuentra realizando quizás uno de los viajes más soñados por los seguidores: recorrer varios países de Europa junto a su novia, la experta en maquillaje Dani Duke. Durante la travesía, ha protagonizado algunos divertidos momentos, por ejemplo, cuando intentó ver la Torre Eiffel y, al llegar, apagaron las luces de la estructura.

Pero esto no ha sido lo único que ha llamado la atención del viaje del cafetero, pues en medio de uno de sus recorridos y con un leve nivel de alcohol en la sangre realizó una reflexión que, según él, le ha servido para ponerla en práctica en su vida.

En la reflexión, explicó cómo le ha servido el tema para aprender a enfrentar las situaciones más difíciles que se le han presentado a lo largo de la carrera como creador de contenido.

“Les voy a compartir algo que en la vida me ha servido mucho, ya que estoy un poquitico prendo. Nea, compórtese como Dios se comportaría, es lo mejor que me han dicho en la vida. Si tiene alguna situación, tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer, pregúntese ‘si Dios estuviera acá y estuviera pasando por esta situación ¿Qué decisión tomaría él?’ y la decisión que Dios tomaría en ese momento, es la que tiene que tomar. Dejemos de tener a Dios en la boca y empecémonos a comportar como él”, puntualizó el creador de contenido.

Las reacciones a la publicación del cafetero no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información, que ya supera las 273.000 reproducciones y cerca de 7.000 likes de los internautas. Entre los comentarios que han dejado los seguidores, destacan varias críticas que lo comparan con el orador Daniel Habif reconocido por los diálogos enfocados al crecimiento emocional.

Algunas de esas críticas más destacadas son: “qué profundas palabras, el filósofo griego La Liendra”; “con Dios todo, sin él nada”; “lo más sabio que le he escuchado en la vida”; “jamás seremos como Dios, ni él será como nosotros, él es todopoderoso por encima de él nadie”; “mijo por Dios, se creen Dios, quien se va a portar como él si no son nadie”, entre otros.

Aquí puede ver la reflexión completa de La Liendra :

El creador de contenido mencionó que fue un consejo que le dieron en la vida y le ha servido mucho

Cabe mencionar que el creador de contenido llegó inicialmente a París (Francia) a presenciar la final de la Champions League en la que por primera vez debutaba una final de fútbol europeo, Luis Díaz. Aprovechó, además, para reunirse junto a otros influenciadores colombianos en España y allí se encontró también con su novia, Dani Duke.

Pero también ha tenido la oportunidad de grabar contenido para entretener a sus seguidores, como la vez que por poco pierde un billete de €500 euros, lo que equivale al cambio en moneda colombiana a casi $2.000.000 de pesos, y cómo luce un billete de euro comparado con el papel moneda colombiano.

“No les he mostrado la plata de aquí, este es un billete de 500 euros, que en Colombia serían dos millones de pesos este solo billetico. Esta es una moneda de un euro, mírela, que equivale a 4.000 pesos… ¡Uy, se me cayó la plata, mirá se me cayó la plata! Nooo…”, se le escucha decir al creador de contenido bastante angustiado por la situación.

