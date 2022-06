La mamá de Egan Bernal revela avances tras sus primeras sesiones de quimioterapia: “La masita se redujo casi a la mitad”

"Esta es una muestra más de que los milagros existen", dijo la mamá de Egan Bernal tras los avances en la salud de su hijo. Foto: Instagram @marinagomezv

El pasado 11 de mayo, Flor Marina Gómez, mamá del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, Egan Bernal, fue diagnosticada con cáncer de seno. Desde entonces la mujer ha compartido en sus redes sociales los por menores de la enfermedad, con el fin de enviar un mensaje a las mujeres sobre la importancia del autocuidado y demostrar que es posible salir adelante pese al diagnóstico

La W Radio habló con Flor Marina para saber cómo va el tratamiento y sobre las situaciones más difíciles que ha atravesado en medio de las quimioterapias. En la conversación reconoció lo difícil que es perder el cabello y de qué manera tomó la decisión de raparse la cabeza.

“No es tan fácil. Nosotras las mujeres somos vanidosas, el cabello hace parte de nuestro sentido femenino, pero con este proceso uno aprende a ver la vida diferente, en este momento no me importa el cabello”

Las quimioterapias han ido dando resultados, según comentó Flor Marina. En su más reciente visita al oncólogo, se le informó que la masa cancerígena ha reducido su tamaño significativamente: “ El martes tuve cita y me dijo que casi no se siente la masa y ellos toman las medidas . Me dijo que se había reducido casi en la mitad”.

Los rápidos resultados y la fuerza demostrada a través de las redes sociales es posible gracias el apoyo de amigos y por supuesto de sus dos hijos, Ronald y Egan. La mujer confesó que en ocasiones es difícil y la noticia llegó justo después del peligroso accidente que pudo haberle costado la vida al campeón de dos de las grandes vueltas del ciclismo. Sin embargo hay una frase que recuerda siempre en momentos difíciles:

“En ocasiones decía que no podía más. Primero el accidente de mi hijo y luego el cáncer de mamá pero saque fuerza (...) Bien decía mi mamá, Dios aprieta pero no ahorca”.

Por último, Flor Marina Gómez reiteró su mensaje de autocuidado a las mujeres. La realización del autoexamen la describió como una muestra de amor propio y recordó como esa práctica puede salvar vidas: “El autoexamen es algo que uno no puede dejar de hacer, al igual que los exámenes médicos, el cáncer está tan a la vuelta de la esquina que hay que cuidarnos, exigir que nos hagan los exámenes de rutina”.

Egan Bernal demuestra avance en la recuperación realizando sprints en la montaña

Han pasado cinco meses desde el día que Egan Bernal chocó contra la parte de atrás de un bus, golpe que le dejó varios huesos rotos y que lo obligaron a cancelar el calendario que tenía proyectado para la temporada 2022. Pues bien, el ciclista colombiano ha compartido algunos avances de su recuperación desde entonces, el más reciente por carreteras de Francia donde se le ve parado sobre pedales y atacando en una complicada rampa de ascenso a una montaña.

“1st Sprint ✔Difícil no significa imposible. Significa que vas a tener que trabajar duro 👊🏽”, puso el deportista en sus redes sociales, quien ha estado acompañado en todo el proceso por su novia y su familia”.

El ciclista colombiano, Egan Bernal, se deja ver en mejores condiciones físicas tras 5 meses de su accidente en entrenamiento. Video: Egan Bernal Instagram

Se desconoce cuánto más tendrá que entrenar Bernal para poder volver a verle en alguna carrera importante en Europa, lo que sí se sabe es que cada vez está más cerca de lograrlo, dado que su mentalidad ha demostrado estar al 100% en este objetivo, tal como lo dijo su equipo.

