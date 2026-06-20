La extradición pendiente de alias Araña frena su traslado a zona especial: todo dependería del presidente

El traslado del jefe de Los Comandos de Frontera a un área rural de Valle de Guamuez, planteado en el marco del proceso, fue descrito por Semana como un escenario con ruta de escape - crédito Canal NTV/Facebook

En medio de las negociaciones y la instalación de una “Zona de Ubicación Temporal” (ZUT) para las disidencias de las Farc denominadas Los Comandos de Frontera, hay un nombre que “genera polémica” y que estaría bajo observación del Gobierno de Estados Unidos: Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña.

De acuerdo con Semana, la inquietud se relaciona con la posibilidad de un cambio de Gobierno y con el escenario de que, si se “congela” la negociación, se reactive el pedido de extradición de alias Araña.

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Rojas podría ser sumado al grupo de 99 integrantes de Los Comandos de Frontera que será agrupado en la zona rural de Valle de Guamuez, pero fuentes del Gobierno citadas por la revista sostienen que la orden vigente excluye a cualquier persona con pedido de extradición activo, según lo informó Semana.

Para la justicia de Estados Unidos, “Araña” no encaja como disidente de las Farc, sino como un narcotraficante que intentaría evadir ese proceso por medio de la negociación, siempre según el medio citado.

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El envío del jefe de Los Comandos de Frontera a Estados Unidos solo requiere la autorización presidencial, pero el proceso permanece suspendido por la negociación - crédito Colprensa

La revista añadió que, mientras sigue en el pabellón de extraditables, existe la posibilidad de incluir su nombre en la lista que el grupo entregó al comisionado de paz y este a la Fiscalía para las verificaciones.

La restricción oficial y el freno de la extradición

La principal barrera es el estado judicial del jefe de Los Comandos de Frontera. Su extradición ya tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro, aunque el trámite está suspendido por la negociación.

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Fuentes del Gobierno consultadas por Semana aseguraron que la instrucción actual es cumplir el mandato presidencial según el cual a esa zona no irán personas con pedido de extradición vigente.

Esa directriz deja por fuera a “Araña” en las condiciones actuales. La fuente comparó el caso con el de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo.

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El área rural prevista coincide con territorios donde el comandante de Los Comandos de Frontera ha operado y queda próxima a un paso fronterizo - crédito Ovidio González/Presidencia/X

Según ese antecedente, también se le cerró la opción de una concentración con sus hombres por tener activa una solicitud de extradición.

El riesgo de fuga que ve la fuente: La alarma surge por el escenario de un caso hipotético en el que si “Araña” entra a la Zona de Ubicación Temporal.

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Según la revista, la hipótesis es que ese traslado abriría una ruta de escape si el proceso de paz termina y un nuevo Gobierno reactiva de inmediato la extradición.

La zona prevista para los Comandos de Frontera coincide, según la fuente, con el territorio donde históricamente ha delinquido alias Araña.

Además, queda cerca de la frontera con Ecuador, un punto donde tendría aliados y desde el que podría escapar con facilidad.

La eventual inclusión de Geovanny Andrés Rojas en la zona rural de Valle de Guamuez tensiona una directriz que excluye requeridos por Estados Unidos y reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar un proceso de paz - crédito Europa Press

La preocupación no se limita al traslado mismo, sino a que la arquitectura territorial de la negociación le dé margen para desaparecer antes de que se ejecute el envío a ese país.

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Los precedentes que alimentan la polémica

La comparación que recoge la fuente es la de Jesús Santrich. Tras recuperar la libertad por orden de la Justicia Especial para la Paz (JEP), fue hacia la frontera con Venezuela y luego desapareció.

A ese antecedente se suma el episodio de la captura de “Araña”, en ese caso y según lo conocido por Semana, se sostuvo que recibió trato de “narco VIP” y que Armando Novoa, coordinador de las negociaciones con Los Comandos de Frontera, hizo todo lo posible por evitar su captura.

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La revista agregó que primero lo llevaron a un hotel de cinco estrellas, luego al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y finalmente al pabellón de extraditables de La Picota.

Así las cosas, si esa regla cambia y se abre la puerta para su ingreso a la zona, la decisión dependerá del presidente.