Colombia

La extradición pendiente de alias Araña frena su traslado a zona especial: todo dependería del presidente

El futuro del jefe narco queda en suspenso por una directriz presidencial que excluye a quienes cuentan con procesos internacionales, mientras el debate crece por los riesgos de fuga y presión externa

Guardar
Google icon
Alias ​​Araña lideró los Comandos de Frontera desde 2019 y consolidó rutas clave para el narcotráfico en Colombia - crédito Canal NTV/Facebook
El traslado del jefe de Los Comandos de Frontera a un área rural de Valle de Guamuez, planteado en el marco del proceso, fue descrito por Semana como un escenario con ruta de escape - crédito Canal NTV/Facebook

En medio de las negociaciones y la instalación de una “Zona de Ubicación Temporal” (ZUT) para las disidencias de las Farc denominadas Los Comandos de Frontera, hay un nombre que “genera polémica” y que estaría bajo observación del Gobierno de Estados Unidos: Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña.

De acuerdo con Semana, la inquietud se relaciona con la posibilidad de un cambio de Gobierno y con el escenario de que, si se “congela” la negociación, se reactive el pedido de extradición de alias Araña.

PUBLICIDAD

Rojas podría ser sumado al grupo de 99 integrantes de Los Comandos de Frontera que será agrupado en la zona rural de Valle de Guamuez, pero fuentes del Gobierno citadas por la revista sostienen que la orden vigente excluye a cualquier persona con pedido de extradición activo, según lo informó Semana.

Para la justicia de Estados Unidos, “Araña” no encaja como disidente de las Farc, sino como un narcotraficante que intentaría evadir ese proceso por medio de la negociación, siempre según el medio citado.

PUBLICIDAD

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa
El envío del jefe de Los Comandos de Frontera a Estados Unidos solo requiere la autorización presidencial, pero el proceso permanece suspendido por la negociación - crédito Colprensa

La revista añadió que, mientras sigue en el pabellón de extraditables, existe la posibilidad de incluir su nombre en la lista que el grupo entregó al comisionado de paz y este a la Fiscalía para las verificaciones.

La restricción oficial y el freno de la extradición

La principal barrera es el estado judicial del jefe de Los Comandos de Frontera. Su extradición ya tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro, aunque el trámite está suspendido por la negociación.

Fuentes del Gobierno consultadas por Semana aseguraron que la instrucción actual es cumplir el mandato presidencial según el cual a esa zona no irán personas con pedido de extradición vigente.

Esa directriz deja por fuera a “Araña” en las condiciones actuales. La fuente comparó el caso con el de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo.

Gustavo Petro, Pipe Tuluá y alias Araña - crédito Ovidio González/Presidencia/X
El área rural prevista coincide con territorios donde el comandante de Los Comandos de Frontera ha operado y queda próxima a un paso fronterizo - crédito Ovidio González/Presidencia/X

Según ese antecedente, también se le cerró la opción de una concentración con sus hombres por tener activa una solicitud de extradición.

El riesgo de fuga que ve la fuente: La alarma surge por el escenario de un caso hipotético en el que si “Araña” entra a la Zona de Ubicación Temporal.

Según la revista, la hipótesis es que ese traslado abriría una ruta de escape si el proceso de paz termina y un nuevo Gobierno reactiva de inmediato la extradición.

La zona prevista para los Comandos de Frontera coincide, según la fuente, con el territorio donde históricamente ha delinquido alias Araña.

Además, queda cerca de la frontera con Ecuador, un punto donde tendría aliados y desde el que podría escapar con facilidad.

La eventual inclusión de Geovanny Andrés Rojas en la zona rural de Valle de Guamuez tensiona una directriz que excluye requeridos por Estados Unidos y reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar un proceso de paz - crédito Europa Press
La eventual inclusión de Geovanny Andrés Rojas en la zona rural de Valle de Guamuez tensiona una directriz que excluye requeridos por Estados Unidos y reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar un proceso de paz - crédito Europa Press

La preocupación no se limita al traslado mismo, sino a que la arquitectura territorial de la negociación le dé margen para desaparecer antes de que se ejecute el envío a ese país.

Los precedentes que alimentan la polémica

La comparación que recoge la fuente es la de Jesús Santrich. Tras recuperar la libertad por orden de la Justicia Especial para la Paz (JEP), fue hacia la frontera con Venezuela y luego desapareció.

A ese antecedente se suma el episodio de la captura de “Araña”, en ese caso y según lo conocido por Semana, se sostuvo que recibió trato de “narco VIP” y que Armando Novoa, coordinador de las negociaciones con Los Comandos de Frontera, hizo todo lo posible por evitar su captura.

La revista agregó que primero lo llevaron a un hotel de cinco estrellas, luego al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y finalmente al pabellón de extraditables de La Picota.

Así las cosas, si esa regla cambia y se abre la puerta para su ingreso a la zona, la decisión dependerá del presidente.

Temas Relacionados

Los Comandos de FronteraValle de GuamuezNegociaciones de PazAlias la ArañaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Celebró un gol de James de hace años y puso a festejar a todo su edificio: Manicurista vio un partido viejo en YouTube creyendo que era el debut de Colombia

La influenciadora Isabela Rivera contó en TikTok la historia de la mujer que buscó la transmisión del debut de la Tricolor y terminó con un encuentro de años atrás

Celebró un gol de James de hace años y puso a festejar a todo su edificio: Manicurista vio un partido viejo en YouTube creyendo que era el debut de Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Elecciones presidenciales 2026, el progresismo de Iván Cepeda ¿Hay izquierda después de Petro?

Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana

Elecciones presidenciales 2026, el progresismo de Iván Cepeda ¿Hay izquierda después de Petro?

Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial: “No lleven más personas como estas donde se hace la ley”

El presidente de la República pidió respeto hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos

Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial: “No lleven más personas como estas donde se hace la ley”

Elecciones presidenciales 2026: cuál es el tipo de Derecha que representa Abelardo de la Espriella

Felipe Botero, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales Universidad de los Andes

Elecciones presidenciales 2026: cuál es el tipo de Derecha que representa Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Deportes

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Piden la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado”

Técnico de Escocia destacó a su rival en el Mundial 2026: “La selección marroquí llegará, como mínimo, a las semifinales”

El Bologna rechazó la propuesta por Jhon Lucumí: esta es la cifra que pediría por el colombiano