Juan Diego Gómez, presidente del Senado, pidió “perdón” por conducta reprochable de Roy Barreras

El senador Roy Barreras se ha visto en medio del escándalo por los denominados 'Petrovideos'. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Después de que se filtraran los videos de varias conversaciones que sostuvieron, de forma privada, en la campaña del senador Gustavo Petro y hoy candidato a la presidencia, desde varios sectores han expresado su inconformismo por el actuar desde el Pacto Histórico. También han sido duros los cuestionamientos por las presuntas filtraciones a las comunicaciones del grupo político.

Una de los primeros pronunciamientos que se conoció fue el del presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, que a través de una comunicación en video, pidió perdón por el actuar de su colega Roy Barreras.

“Pido perdón en nombre de todos los congresistas por el mal comportamiento de Roy Barreras. Así no se construye la democracia y menos se cambia un país. Ese comportamiento no representa al Congreso de la República”, expresó inicialmente el parlamentario.

El legislador agregó que los colombianos no quieres más guerra y mucho menos que se genere más polarización en un tema tan álgido como la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio.

“No queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos más polarización”, concluyó el congresista.

El legislador compartió un comunicado a través de sus redes sociales

Por su parte, el senador Roy Barreras no se quedó callado al respecto de este pronunciamiento por parte del presidente del Senado, y a través de su cuenta de Twitter le respondió con un contundente mensaje en el que señaló en pocas palabras que “la estulticia no tiene límites y en un actuar gris sale a pedir perdón por mi acción política”.

Y agregó a su declaración: “El gris presidente del Congreso saliente pide perdón por mi acción política franca, firme y exitosa en lugar de pedir perdón por el fracaso absoluto de su oscura gestión. ¿Dónde está el Acuerdo de Escasú?, ¿Dónde la reglamentación de las curules de paz?”.

Le puede interesar: “Seguiremos resistiendo”: Daniel Quintero, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme suspensión como alcalde

Alejandro Gaviria reaccionó a los videos de Roy Barreras

A través de su cuenta de Twitter, Gaviria dejó unas cuentas reflexiones y aseguró que desde que renunció a la rectoría de la Universidad de Los Andes para lanzarle a la Presidencia siempre trabajó para derrotar a sus adversarios políticos en las urnas y no eliminarlos, como se le oyó decir a Barreras.

“Repetí que en las competencias políticas existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar)”, dijo el también exprecandidato de la coalición Centro Esperanza, a su vez que reconoció que antes de las consultas interpartidistas le enviaron vehementes cuestionamientos desde diversos sectores de la política.

“Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante”, agregó.

Así mismo, confesó lo que sintió y ha sentido cuando lee los ataques tan directos que le han hecho: “Traté de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: