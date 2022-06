Quiénes son los asesores de Gustavo Petro que aparecen en los polémicos videos del Pacto Histórico

Los videos filtrados a la campaña de Gustavo Petro generaron una enorme polémica y una enorme repercusión mediática. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Una enorme controversia generó la publicación de varios videos infiltrados de la campaña del Pacto Histórico en donde algunos de sus miembros hablan de las estrategias en contra de algunos adversarios políticos, como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, quienes estuvieron en carrera a la presidencia. Gustavo Petro se ha referido a estos hechos y aseguró que este hecho se trata de un delito.

“Le solicito a Vicky (Dávila) que saque una sola grabación mía en mis reuniones internas de las cuales posee todas las grabaciones donde indique o cometa un delito. Estoy dispuesto a renunciar a mi campaña si eso sucede (...) Le solicito a la prensa que esta anunciando que sabíamos de antemano que miembros del pacto irían a cárceles que miren las fechas de los videos y le digan a la opinión pública que hablamos es de defendernos de un ataque mentiroso después que la prensa lo hizo público”, aseguró Petro.

Pues bien, los videos que fueron publicados por Revista Semana generaron toda clase de comentarios y también muchas dudas entre las personas sobre algunos sujetos que aparecen en estos. Las críticas por parte de varios frentes políticos al candidato Gustavo Petro y al Pacto Histórico no se hicieron esperar y una de las grandes inquietudes que surge entre muchos es quiénes son algunos de los asesores del aspirante a la presidencia.

Sebastián Guanumen

Esta persona aparece en uno de los videos filtrados refiriéndose a una estrategia contra el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. “Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, dijo.

Sebastián Guanumen, de 29 años de edad, estudió Ciencia Política en la Universidad de los Pueblos, en Moscú. En Colombia, realizó una especialización en gestión pública de la ESAP. También cuenta con una maestría en Educación, Economía y Desarrollo en la University College London. Durante 2020 y 2021 tuvo dos contratos con el Consejo de Bogotá. Además, hace parte de la Red de Innovación Política de América Latina.

Entre algunos de sus reconocimientos, recibió la beca ‘Delegación de Jóvenes - Foro Mundial para la Democracia 2016′ del Consejo de Europa. En 2019 ganó la Beca Liderazgo X Bogotá de la Universidad de los Andes y la beca Con In Nature - Movilidad de jóvenes Trabajadores del programa voluntariado en Dinamarca. Fue becado para el Seminario de Liderazgo Político en el CESA en la capital colombiana.

Vinicio Alvarado

En uno de los videos revelados, Roy Barreras hace mención a ‘Vinicius’ en el momento en el que señalaba que, “lo de Fajardo también es una amenaza, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad que nadie la puede tratar mal; pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal (...). Quiero subrayar, Vinicius, estoy totalmente de acuerdo, aprendo todos los días”.

Este ‘Vinicius’ que menciona Roy Barreras sería Vinicio Alvarado, publicista ecuatoriano que trabajó durante el gobierno de Rafael Correa desde 2006. Fue secretario Nacional de la Administración Pública de la Presidencia de Ecuador entre 2007 y 2013. Luego, fue ministro de Turismo. En 2018, trabajó en la campaña electoral de Gustavo Petro, y en 2020, de acuerdo con información de la Fiscalía de Ecuador, fue condenado por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, “Vinicio Alvarado ejerció un doble papel dentro de la estructura de corrupción, esto es el de asesor de publicidad así como de gestor, receptor y beneficiario de dinero ilícito, esto último a través de su empresa Creacional SA”.

Quién es Xavier Vendrell

Es un político y empresario de nacionalidad española y exdiputado del parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña durante 1999 y 2010. Hizo parte del grupo Terra Lluiure, una organización terrorista con ideología independentista catalana, que se disolvió en 1991. De acuerdo con información de El Confidencial, Xavier Vendrell ayudó a la desmovilización de este grupo que volvió a la vida civil tras entregar sus armas.

Como empresario líder una empresa llamada Biomek, creó la consultora Barcelona Export Group y promovió actividades de la Cámara de Comercio Colombo-Catalana. En 2017 apoyó el referendo que buscaba la independencia de Cataluña de España. Desde el año 2018 trabaja con el candidato Gustavo Petro. En 2020 fue detenido por el denominado caso Voloh en el que se investigan supuestos tráficos de influencias y desvíos de fondos.

Gustavo Petro, en aquel momento, lamentó esta situación y afirmó en sus redes sociales: “Han puesto preso a Xavier Vendrell, en España, es un empresario cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña. Vivimos momentos de máxima tensión en las luchas democráticas de los pueblos. Mi solidaridad con su familia que tanta solidaridad nos ha brindado (...) Xavier Vendrell es militante de la Esquerra Republicana, hoy el mayor partido de Cataluña y aliado de la Colombia Humana por un mejor mundo”.

