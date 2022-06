La esposa de Gustavo Petro le jaló las orejas a su marido: Si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer”

El candidato a la presidencia de Colombia por la Coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro (i), saluda tras votar acompañado por su esposa Verónica Alcocer en un centro de votación en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Luego de la controversia por los videos que se conocieron donde algunos dirigentes del Pacto Histórico contaban detalles de las estrategias con las que pretendían que Gustavo Petro llegara al poder, salió a la luz pública otra filmación donde se escucha a Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial, hacer algunos comentarios.

En uno de ellos, se oye a Alcocer regañar al padre de sus hijas por no salir presencialmente a apoyar las manifestaciones del pasado paro nacional. Cabe anotar que Petro fue de los principales convocantes de varias de las protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú. Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (...) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, señaló Alcocer en el video que conoció y difundió recientemente la revista Semana.

En otros apartes de su intervención, que se dio durante una videollamada de zoom, la cónyuge del líder de la Colombia Humana calificó a su marido de “terco” y lo exhortó para que le hiciera caso a los asesores que le decían cómo actuar. Eso sí, como ya se mencionó, sin que perdiera la esencia que lo ha caracterizado durante años. “Los expertos son los que tienen que guiar, ya que nadie tiene la última palabra, y nadie es sabio”, expresó Alcocer, quien dijo que si su esposo no obedece las recomendaciones de los expertos, probablemente vuelva a perder las elecciones presidenciales. “Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, agregó y dijo:

“Si el concepto es volver a intentar otra campaña presidencial, pues ya no está, ya no es tiempo, ¿si me entiendes?”, comentó.

Es más, para la también abogada y empresaria, la gente que se resiste a votar por el padre de sus hijos pertenecería al estrato 3 y, principalmente, serían amas de casa. Ese fenómeno, asegura la mujer de Petro, se debe a “la manera” en que el aspirante del Pacto Histórico da su discurso.

“La manera en que se transmite el mensaje. No puede ser lo mismo que para los jóvenes, tiene que hacer perder el miedo en esas madres y otras de estrato 5 y de estrato 6, ¿por qué no?”, agregó Verónica, a su vez que recordó algunas de las tácticas que el equipo de campaña de Petro ha desarrollado junto a él durante la campaña presidencial que, por cierto, es la tercera del también senador de la República.

En una de ellas, mencionó a Vinicio Alvarado, un exfuncionario del expresidente ecuatoriano Rafael Correa: “Acá estamos con estrategas de la talla de Vinicio (Alvarado) que me parece que ya ha tenido experiencia con el poder como tal que ninguno de nosotros ha tenido”, comentó, a su vez que rememoró otros de los miedos que, a su juicio, harían que hayan tantos colombianos que aún se resisten ver a Gustavo Petro gobernando a Colombia.

“A la gente el cambio le produce miedo, le han metido miedo con respecto a Gustavo, y no hay estrategia comunicacional con respecto a combatir esto (...) Las cadenas de WhatsApp le van a hacer un daño inmenso. (...) ¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas”, señaló Alcocer.

Mire el video completo aquí:

