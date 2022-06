Registrador Alexánder Vega respondió a los reparos de Gustavo Petro sobre las elecciones del próximo domingo 19 de junio

El registrador Alexánder Vega y los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. FOTO: REGISTRADURÍA-

Recientemente, los candidatos presidenciales Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y el ingeniero Rodolfo Hernández, exconcejal de Piedecuesta, se reunieron con el registrador Nacional, Alexander Vega, para discutir varios puntos de los comicios de este 19 de junio para elegir presidente de la República; allí el candidato de izquierda hizo varios reparos referente sobre el proceso, como el de contratar una auditoría externa para el software que utiliza la registraduría en las elecciones.

Petro inició la conversación afirmando que -al parecer- no había imparcialidad por parte de un grupo de funcionarios de la entidad electoral:

“Tengo un sin sabor. Hay en mi opinión hay una parcialidad de la cúpula de la Registraduría. Segundo, no ha sido posible hasta ahora la auditoría técnica al software, se ha impedido hasta este momento, sin eso no hay garantías y se solicitó que las dos campañas tengan jurados en todas las mesas”, señaló el candidato de la Colombia Humana.

Ante este asunto, el registrador nacional, Alexander Vega especificó a Gustavo Petro que no encontraba en esta declaración cuál era puntualmente el tema que le preocupaba:

“Estuve leyendo su declaración, pero no dice cuál es la desconfianza y la parcialidad de la cúpula de la Registraduría. El contexto de la reunión fue brindar garantías, algo que sí noté en la reunión, es que hay una desconexión entre los candidatos del Pacto Histórico y los representantes de la campaña ante la organización electoral, desconocía quiénes eran los auditores que había nombrado”, dijo Vega.

Por lo anterior, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, reasignó siete auditores y prosiguió Vega diciendo que “lo que sí me pareció fue extraño que los candidatos de la campaña del senador es que no tenían conexión con las personas que habían nombrado ante la organización electoral; lo demás no tengo porque explicar en el sentido de que desconozco la afirmación en el sentido de cual parcialización, cuando al contrario se le ha dado todas las garantías”, dijo Vega ante las inquietudes del líder de la Colombia Humana.

¿Vigilancia externa e internacional en los comicios de este domingo 19 de junio?

En lo que tiene que ver con la auditoría externa internacional, el registrador Alexander Vega afirmó eso era tema del Consejo Nacional Electoral colombiano, pero que igual habrá vigilancia por parte de la Registraduría:

“Lo de la auditoría Internacional es del Consejo electoral, pero hoy se le ordenó, por parte de las directivas de la Registraduría, van a tener auditores de sistemas en todos los centros de procesamiento del preconteo”, enfatizó Vega.

Explicando más a fondo el tema de la auditoría por parte de la Registraduría Nacional, Alexander Vega puntualizó:

“Teniendo en cuenta que el CNE no pudo contratar la auditoría internacional electoral, las campañas políticas toman la decisión de presentar los auditores en sistemas”, dijo el registrador Nacional.

Vega puntualizó que se tenía previsto que se contratara una auditara internacional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no lo hizo ni se hará hasta que esa entidad lo decida.

“Nosotros tenemos una firma de auditoría, McGregor, eso depende el CNE si se contrata o no otra firma”, recalcó Alexander Vega.

“Lo que harán los auditores será lo que no pudo hacer la auditoría internacional, lo importante es que ambas campañas postularon auditores”, indicó el registrador nacional.

