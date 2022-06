‘Estiwar G’, de Masterchef Celebrity, reconoció que tuvo problemas de drogas, pero aseguró que nunca estuvo en la cárcel

El reconocido personaje Estiwar G habló de sus inicios. Foto: estiwar.g

Sin duda alguna uno de los participantes de esta edición de Masterchef Celebrity que se ha robado las miradas y el corazón de los televidentes, y de los propios concursantes, ha sido ‘Etiwar G’ o como es conocido, el ‘Ñerólogo’, quien con su enorme carisma ha cautivado a muchos. El concursante que ha sido todo un hit en las redes sociales habló de sus inicios con el personaje y contó algunas historias de su vida.

Son pocas las personas que conocen al individuo que está detrás de ‘Estiwar G’ ya que rara vez se le ve sin estar personificando al reconocido personaje que fue creando con el pasar del tiempo y llegó a ser reconocido por muchas personas. Ahora, en el reality del canal RCN, es uno de los favoritos por las personas y sus divertidas ocurrencias han hecho que se gane el cariño de los televidentes.

Su lucha contra las drogas y algunas malas decisiones lo llevaron a cometer ciertos errores, son épocas de su vida que pocos conocen y que finalmente fueron relatadas por el mismo ‘Estiwar G’ en una entrevista con el canal de YouTube AutoStarTV, en donde Andrés Wilches lleva a sus invitados a dar una vuelta en un Volkswagen ‘Escarabajo’ llamado ‘El BochoStar’ y hablan de diferentes temas.

Sobre los inicios de ‘Estiwar G’ afirmó que, “Este visaje comenzó en un caño haciendo videos en TikTok, yo dije voy a representar a la gente de la calle, descargué TikTok pero casi obligado. Yo dije hay gente que la calle representa y representa en TikTok también, yo tengo que ser uno de esos que también represente la calle y muestre la realidad de nuestro país”.

‘Estiwar G’ también dio detalles de cómo llegó a Masterchef y se convirtió en uno de los participantes más conocidos. “Ni yo me lo explico, eso fue un visaje re locos, a mi me escribieron de RCN y yo no las creía y yo dije manito, desde que den comida vamos pa’ dentro (...) en un principio perro no le voy a negar que cuando yo llegué la gente, ‘uy este man quién es, está pinta tan rara qué', hasta que fueron comprendiendo lo que yo quería mostrar, el progreso de la gente de la calle”.

Sobre Luis Fernando Arias, ‘Estiwar G’ aseguró que, ”es el que le da vida a esto, es el que escribe los guiones, es el que se percha las gafas, la gorra, no es muy diferente de ‘Estiwar’ y ‘Estiwar’ no es muy diferente a Luis Fernando. Es el que le da vida a la creación de ‘Estiwar G’ desde hace un año manito, estamos cumpliendo un año”.

Sobre los problemas con las drogas y el supuesto rumor de que había estado en la cárcel, ‘Estiwar G’ aseguró que, “sí tuve problemas socio con sustancias psicoactivas, en la cárcel no estuve, pero sí tuve problemas con sustancias psicoactivas, estuve trabajando en El Redentor, estuve trabajando en fundaciones, en centros de rehabilitación, estuve trabajando con el Bienestar Familiar, eso es lo que le da vida a lo que yo digo, toda la experiencia recogida por los pelados. Yo también estuve metido en mis problemas, en mis líos no alcancé a estar en la cana, yo también estuve metido en eso consumiendo, gracias a Dios hice mis procesos y estamos limpios, estamos ayudando a los demás”.

