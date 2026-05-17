Colombia

Colombia paga tasas cercanas al 15% en deuda pública y se encienden alertas por sostenibilidad fiscal

El Ministerio de Hacienda realizó una colocación de bonos TES por $6 billones en el mercado local con rendimientos elevados, en un contexto de mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Analistas atribuyen este comportamiento al incremento en el costo de financiamiento del Gobierno y a las condiciones actuales de las finanzas públicas, mientras se mantiene la atención sobre el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal del país

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Gobierno colocó TES a tasas elevadas en medio de mayores presiones fiscales. - crédito Juan Páez/Colprensa
Gobierno colocó TES a tasas elevadas en medio de mayores presiones fiscales. - crédito Juan Páez/Colprensa

El frente fiscal, el alto endeudamiento y el incremento en el pago de intereses se mantienen como los principales focos de vulnerabilidad macroeconómica en Colombia. Así lo advierten distintos analistas y centros de pensamiento, que señalan que estas condiciones podrían ser determinantes para el próximo gobierno.

De acuerdo con un informe de El Tiempo, el país enfrenta un escenario en el que el ajuste de las finanzas públicas, la estabilización de la deuda y el cumplimiento de la Regla Fiscal se han convertido en temas prioritarios dentro del debate económico.

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Emisión de TES por $6 billones a tasas cercanas al 15%

Las alertas se intensificaron esta semana tras una operación del Ministerio de Hacienda en el mercado local, en la que se colocaron $6 billones en bonos de deuda pública (TES) mediante subasta.

La colocación se realizó a tasas consideradas elevadas por el mercado, cercanas al 15%, niveles que los analistas catalogan como altos en comparación con estándares recientes del país y de economías emergentes de la región.

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Según expertos del mercado mencionados por el medio, este nivel de tasa refleja las condiciones actuales de financiamiento del Gobierno y el mayor costo que está asumiendo el país para acceder a recursos en el mercado interno.

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, señaló que el Gobierno acudio al mercado en condiciones de mayor costo financiero - crédito Alejo_Castan/X
El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, señaló que el Gobierno acudio al mercado en condiciones de mayor costo financiero - crédito Alejo_Castan/X

Señales del mercado sobre mayor percepción de riesgo

Analistas señalan que el incremento en las tasas de los TES está relacionado con una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, al momento de financiar al país.

Colombia, de acuerdo con observaciones del mercado, se encuentra actualmente entre los países emergentes que presentan uno de los costos de endeudamiento más altos, incluso por encima de algunos pares regionales como Chile y Perú.

En este contexto, también se ha señalado que Brasil, que históricamente ha tenido altos niveles de tasas, ha presentado condiciones más favorables en periodos recientes en comparación con Colombia.

Advertencias de analistas sobre el costo de la deuda

De acuerdo con El tiempo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, señaló que el comportamiento de las tasas refleja un deterioro en la confianza del mercado.

“Colombia debe pagar tasas de interés más altas para financiarse, lo que refleja un deterioro en la confianza de los inversionistas sobre la estabilidad macroeconómica”, indicó.

El experto añadió que este escenario puede implicar mayores presiones sobre las finanzas públicas y menor crecimiento potencial en el mediano plazo.

Caída de la inversión en la economía

A este panorama se suma una reducción en los niveles de inversión en el país. La formación bruta de capital fijo, indicador que mide la inversión en infraestructura, maquinaria y equipo, ha mostrado una disminución sostenida en la última década.

Según los datos citados, este indicador pasó de 23,4% del PIB en 2015 a 15,2% en 2025, lo que representa una reducción de 8,2 puntos porcentuales.

Este comportamiento ha sido interpretado por analistas como una señal de menor dinamismo en la economía y de mayor incertidumbre en el entorno de inversión.

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
Emisión de deuda pública refleja aumento en el costo de financiamiento del país. - crédito Colprensa

Mayor costo del servicio de la deuda

El exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, explicó que el aumento en las tasas implica un mayor costo para el servicio de la deuda pública.

“El mercado está exigiendo una prima más alta para prestarle al Gobierno, lo que incrementa el costo del servicio de la deuda y reduce el espacio fiscal hacia adelante”, señaló.

Mejía añadió que este fenómeno ocurre en un contexto de déficit fiscal elevado y aumento del endeudamiento público, así como de una alta dependencia del financiamiento interno.

Evolución del endeudamiento del Gobierno nacional

El saldo de la deuda pública ha registrado un incremento sostenido en los últimos años.

  • En agosto de 2022, el saldo total de deuda (interna y externa) se ubicaba en $805 billones.
  • En diciembre de 2025, el nivel ascendió a $1.192 billones.
  • A corte del 31 de marzo de este año, la cifra alcanzó los $1.215 billones.

Este comportamiento refleja un aumento significativo del endeudamiento del Gobierno en un periodo de poco más de tres años.

Argumentos del Gobierno sobre las tasas de financiación

El Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Crédito Público, ha señalado que el comportamiento de las tasas de endeudamiento está influenciado por factores como las expectativas de política monetaria del Banco de la República y las condiciones del entorno económico.

El Banco de la República mantiene su tasa de interés en 11,25%, nivel que ha sido ajustado en respuesta a las presiones inflacionarias.

En la más reciente discusión de política monetaria, el Emisor realizó incrementos de 100 puntos básicos en distintas sesiones, lo que ha impactado las condiciones de financiamiento en la economía.

Componentes que influyen en las tasas de los TES

De acuerdo con analistas del mercado, conocidos por el medio ya mencionado, las tasas de los TES no dependen únicamente de la política monetaria, sino también de otros factores como:

  • Expectativas de inflación
  • Riesgo fiscal percibido
  • Credibilidad de la política económica
  • Condiciones de financiamiento futuro

Estos elementos influyen en la determinación de las tasas de largo plazo en el mercado de deuda pública.

Mercado exige mayores intereses para financiar al Estado colombiano. - crédito REUTERS/Luisa González
Mercado exige mayores intereses para financiar al Estado colombiano. - crédito REUTERS/Luisa González

Pronóstico del Gobierno sobre la deuda y el déficit

En su más reciente plan financiero, el Gobierno proyecta una reducción del déficit fiscal total, que pasaría de 6,4% del PIB en 2025 a 5,1% en 2026.

Asimismo, estima una mejora en el balance primario, que pasaría de 3,5% a 2,1% del PIB en el mismo periodo.

En cuanto a la deuda pública, las proyecciones oficiales indican que la deuda neta se mantendría alrededor de 58,7% del PIB en 2026, un nivel cercano al registrado en 2025 y por encima del ancla de la Regla Fiscal, establecida en 55% del PIB.

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