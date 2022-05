Honey DH, ella es la novia de Estiwar G, el particular personaje de ‘MasterChef Celebrity’

En la cocina más famosa de Colombia se ha podido observar que lo dotes de galantería no le faltan a Estiwar G, quién le ha dicho halagos a las mujeres más hermosas del país como Manuel González, Claudia Bahamón y Carolina Gómez entre otras. Pero esto ha generado una duda: quién es la pareja del ‘ñero’ más reconocido de la televisión nacional.

Pese a que la vida personal de quien está detrás de Estiwar G es sumamente reservada, a través de algunas fotografías se ha podido establecer quién fue la encargada de robarle el corazón al ‘influñencer’. Se trata de la bailarina, modelo y directora de una academia de baile, Honey DH, quien ha aparecido en diversos videos musicales y campañas publicitarias.

Una relación que lleva varios años según comentarios del humorístico generador de contenido digital: “Ya son casi cuatro años de amor, lucha, caídas y levantadas. Pocos saben que hemos pasado las duras y las maduras, desde los momentos más difíciles, hasta los triunfos. Gracias por ser un ser humano tan bello, por tu fuerza y por tu valentía. Te llevo en el corazón mi mona hermosa, estamos cumpliendo todo eso que alguna vez soñamos, siempre de la mano de Dios!”, indicó Estiwar G en una foto publicada junto a la bella bailarina.

Aparte de ser reconocido por aparecer cada noche en la cocina más famosa de Colombia en esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, Estiwar G es famoso por los denominados ‘toxitours’, recorridos gastronómicos que hacía desde diferentes puestos ambulantes de comida rápida.

“Yo organicé el toxitour de manera espontánea en el Santafe, sin pensarlo yo hice el recorrido donde a mí me invitaron a comer unas empanadas de pizza a mil pesos, un socio me recomendó, tenía más o menos yo cinco mil seguidores en ese entonces, y el socio me dijo ‘manito ya que a usted le gusta la comida toxica llegue al Santafe y pruébese estas empanadas, yo llegué a la ubicación pero ya no había gente, esas empandadas eran muy buenas y se vendían temprano. Entonces decidí hacer un recorrido por todos los chuzos donde se vendían empanadas en el Santafe y hacer eso un riesgo pero yo siempre he tenido una premisa que las empanadas más ‘ajisosas’ están en los barrios más calientes, entonces nació así de manera espontánea el toxitour” indicó el generador de contenido digital en una charla brindada al equipo periodístico de Infobae Colombia.

Actualmente, el ‘influñencer’ se encuentra a puertas de formar parte de los diez finalistas de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, un verdadero logro para un ‘analfabeta del sabor’, que ingresó a la cocina más famosa de Colombia con conocimientos básicos en el mundo gastronómico.

“Mi cocina es la cocina del colombiano de diario, yo llego a ´Masterche’ sabiendo hacer arroz, frijoles, mis chicharrones. Pero yo no tengo los conocimientos de alta cocina, ´Masterche’ es precisamente un programa de alta cocina. La mía es la cocina del ‘taita’, la cocina real. La alta cocina a la que acceden el 4 o 5 % de la población, ¿el resto qué? pues cocina real. Y yo lo apliqué y gracias a Dios me fue bien, no me echaron de primero socito (risas) la banda, la familia me decía ‘manito no se dejé echar de primero’ y coronamos”.

