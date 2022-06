Roy Barreras estaba enterado de las visitas de dirigentes del Pacto Histórico al patio de extraditables de La Picota

En la foto: Roy Barreras, Senador Pacto Histórico. (Colprensa - Camila Díaz)

Luego de la polémica por el perdón social que promovía el candidato Gustavo Petro a varios presos del país, en las últimas horas se conoció un video en el que Roy Barreras, senador y coordinador de la campaña, habla de las visitas a los extraditables en las cárceles de Bogotá.

Con esta filmación, difundida por la revista Semana, se evidencia que el congresista del Pacto Histórico ya sabía de las visitas de varios miembros de su partido a la penitenciaría La Picota para, supuestamente, hablar con, entre otros, Iván y Samuel Moreno, dos de los criminales más polémicos del país.

En las imágenes no solo está Roy Barreras, sino también otros integrantes del petrismo como la senadora electa Clara Rojas y los congresistas Roosvelt Rodríguez y Temístocles Ortega. Además, se aprecia una videollamada en la que está el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada.

Allí, en escasos 45 segundos, se evidencia que Barreras habría sabido que Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial, y la senadora electa Piedad Córdoba, habían ido a una de las cárceles al sur de la capital para hablar con los presos que generaron tanta controversia en el país a semanas de la primera vuelta presidencial.

“Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables… En los pabellones se reunieron (…) Le doy los datos y los nombres ahora”, dice Barreras.

Al Eduardo al que el senador se refiere es a un exfuncionario que trabajó en la alcaldía de Bogotá cuando Gustavo Petro administraba la ciudad. “Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tu estallas controladamente un explosivo... la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no no no”, señala en información algo inaudible.

De igual manera, se asegura que para lograr entrar a La Picota, Córdoba y los demás integrantes de esa campaña se habrían identificado como militantes del Pacto Histórico lo que, señala la revista, les habría dado el pase para poder entrar sin problema.

Roy Barreras sabía que gente del Pacto ofrecía no extradición en La Picota / Twitter Vicky Dávila

Las imágenes y controversiales declaraciones se conocen en el marco de los otros videos que se publicaron recientemente, donde Barreras aparece hablando de cómo actuar para dividir a la coalición Centro Esperanza, en el cual militaban Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

En la grabación, Barreras señala que Gaviria es una amenaza y que a Fajardo hay que presionarlo o dividirlo: “Hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos en desmontar esa amenaza”, empieza señalando Barreras ante la mirada de sus colegas.

También, propone ponerle fecha a una movilización de las mujeres, que se vería como una acción política clara. “Pensemos tácticamente si hay que dividir el Centro. Si eso sirve de algo, de una coger al abandonado Fajardo y traerlo. O más bien, nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla”, dice el senador en el video, el cual no tiene fecha de grabación, pero se sabe que es una videoconferencia con miembros del Pacto, pues aparece el también senador Armando Benedetti en uno de los cuadros de interlocución.

Por ahora, no hay mayores pronunciamientos salvo en los que Roy Barreras y otros miembros de la campaña como Katherine Miranda aseguran que los tiene “chuzados”, término usado para referirse a las infiltraciones ilegales. “Aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Lo primero es obvio: Nuestra campaña esta siendo CHUZADA E INFILTRADA ILEGALMENTE. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en WATERGATE!”, expresó en su cuenta de Twitter.

