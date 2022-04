Polémica por “perdón social” de Petro le pasa factura a su imagen de cara a las presidenciales

Gustavo Petro ha respondido en varias ocasiones sobre la polémica de "perdón social" que le ha traído problemas a su campaña. REUTERS/Luisa González

La polémica por la visita de Juan Fernando Petro junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para hablar con varios reclusos del país, a petición de ellos, y las aclaraciones de perdón social, parece que lograron hacer mella en la imagen del candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, .

A pesar de que el candidato publicó un video en el que aclaró los rumores que han surgido en redes sociales sobre una salida masiva de presos condenados por corrupción dentro de su plan de gobierno, la polémica le está pasando factura.

En mi programa de Gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en la rebaja de penas. Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento. No está planteada ninguna amnistía o indulto como ahora nos enrostra

En la medición más reciente de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría hecha para el Noticiero CM& sobre la percepción del candidato luego de la polémica, realizada a 211 ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, revela que la mitad de los consultados afirmó que la imagen de Gustavo Petro empeoró luego del revuelo en medios de comunicación.

El 48 % de los encuestados dijo que la imagen negativa del candidato aumentó; el 21 % sostuvo que mejoró y el 31 % aseguró que no conoce nada sobre el asunto.

Las ciudades que reportaron mayor aumento de la imagen negativa fueron Medellín con 52 %, Bucaramanga con 59 % y Bogotá con 49 %. Cuando le preguntaron a los encuestados que si la polémica de Petro hizo que cambiaran su intención de voto, el 63 % aseguró que no, pero el 19 % sostuvo que sí decidió irse por otra opción. Bucaramanga, Barranquilla y Cali son las ciudades donde más se registró el cambio, según la encuestadora.

Pero en Bogotá y Medellín la mayoría respondió que su voto seguirá siendo el mismo que tenía decidido desde antes del escándalo.

Francia y Petro volvieron a hablar sobre la polémica

Ante los comentarios que ha recibido por redes sociales y las preguntas que dejó este episodio, que sería el más fuerte que ha tenido que afrontar desde que inició su campaña, Gustavo Petro junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, hablaron con Noticias Caracol y aclararon algunos puntos.

“Me parece que lo que se puso en discusión fue la P de paz. La visita de mi hermano la hace en medio de la Comisión Intereclesial, una organización financiada por la Iglesia católica-alemana, las iglesias evangélicas noruegas y Amnistía Internacional. La polémica se desató porque alguien confundió la visita (...) la transformaron en, una frase que usan en los medios de comunicación, en rebajas por votos, solo porque el que hizo la visita es mi hermano”, anotó el candidato de Pacto Histórico al medio colombiano.

Aclaró también que, “nunca han ofrecido reducciones de penas a nadie”, pero que sí se ha hablado al interior de su programa de justicia restaurativa: “Para restaurar e indemnizar a la víctima. Ese es un tema por el que vengo peleando desde que, Álvaro Uribe Vélez, puso la ley de justicia y paz en la discusión al Congreso, para indultar, él sí, el narcotráfico armado”.

Por su parte, la líder caucana aseguró que la información fue manipulada para perjudicar la campaña y que eso está comprobado por los presos que niegan las acusaciones contra posibles alianzas con el Pacto Histórico.

“La verdad es que nunca se hizo ese ofrecimiento que se plantea en esa reunión”. Agregó que los corruptos no merecen perdón social, porque “la corrupción cuesta vidas, gracias a la corrupción niños y niñas mueren de hambre en este país, gracias a la corrupción en mi propia comunidad no hay agua potable, gracias a la corrupción muchos jóvenes no tienen garantías para los derechos. La corrupción se lleva, según la Contraloría, se lleva 50 billones de pesos anuales”.

Para finalizar su intervención, el candidato presidencial anotó que el problema de la corrupción radica en la estructura misma de la sociedad: “Mira lo que pasa en Colombia han satanizado la palabra perdón. Cuando se habla de perdón social se habla de reconciliación social, el que quiera hablar de paz tiene que hablar de reconciliación de la sociedad. Los periodistas, llevaron y redujeron el concepto a la corrupción y no a lo que es, que es a la resolución definitiva de la violencia con Colombia”.

