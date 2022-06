En qué va el caso de Byron Castillo en Ecuador y qué tan cierto es que podría llevar a la selección Colombia al Mundial

La FIFA tomará una decisión oficial sobre el caso este viernes 10 de junio. Foto: AFP

Una enorme polémica en la Conmebol y la FIFA debido al jugador Byron Castillo, quien podría dejar a Ecuador sin participar en el Mundial de Catar 2022. La demanda de Chile contra la selección ecuatoriana por la presunta irregular alineación del jugador, quien sería de nacionalidad colombiana, tiene en vilo a varios directivos de las federaciones de fútbol debido el fallo que dará la FIFA el próximo viernes 10 de junio y podría modificar el panorama de algunas selecciones clasificadas.

Una denuncia realizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) por la inscripción del jugador Byron Castillo tiene a Ecuador a punto de quedarse sin participar en el Mundial que se llevará a cabo a fin de año en Catar. Todo parece indicar y de acuerdo a algunas de las pruebas mostradas por parte de la ANFP el jugador del Barcelona de Ecuador sería de nacionalidad colombiana y habría incurrido en falsedad de nacionalidad.

Es importante señalar que tras haber terminado las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Ecuador consiguió su cupo a la cita mundialista al terminar en la cuarta posición de la clasificación con 26 puntos, producto de siete victorias y cinco empates, el equipo ecuatoriano cayó en seis ocasiones. En quinto lugar quedó Perú con 24 unidades, Colombia se quedó por fuera del Mundial con 23 puntos y Chile quedó séptima con 19 unidades.

Todo parece indicar que Ecuador ya presentó los documentos requeridos por la FIFA, ente que investiga el caso y que dará a conocer el fallo de este el próximo viernes. En entrevista con El Deportivo, Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aseguró que, “ya presentamos nuestra respuesta y los soportes. Sobre ellos solo hablaremos dentro del proceso”, Además señaló que, “según lo que los medios chilenos han publicado, la FIFA ha dicho que resolverá la primera instancia el 10 de junio. Así que entonces no habrá que esperar mucho”.

Por otra parte, el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol habría confirmado que Byron Castillo nació en Tumaco, departamento de Nariño (Colombia). “sería escandaloso si la FIFA desconociera estas informaciones. Son muchas cosas. Llevo muchos años como abogado. Si Ecuador va al Mundial, el Mundial estará manchado”, aseguró Carlezzo.

“Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, tiene una hermana”, aseguró el abogado brasileño de la ANFP.

Carlezzo también señaló que, “entregamos todas las pruebas y el jugador es colombiano, pero el Mundial está cerca y lo que pedimos no ha ocurrido nunca. Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable para Chile (...) cuando hay entradas vendidas, paquete de viajes, toda la preparación del Mundial, la decisión más fácil es dejar todo como está. Iremos a la Cámara de Apelaciones y luego, si todo sigue negativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo”.

Qué podría suceder con la Selección Colombia

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile está exigiendo los puntos de los partidos que jugaron ante Ecuador y de esta forma quedarse con el cupo al Mundial, alegando que Castillo jugó esos dos encuentros sin tener la nacionalidad ecuatoriana. El mismo Carlezzo señaló que, “estamos buscando los puntos para ir al Mundial”.

Medios mexicanos aseguran que la FIFA ya habría tomado la decisión de dejar a Ecuador sin Mundial por esta decisión y en este escenario la pregunta que muchos se hacen es qué pasaría con el resto de selecciones que están debajo en la tabla de las Eliminatorias como es el caso de Perú, Colombia y Chile. De acuerdo con el artículo 21 de la FIFA, “se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometida por sus oficiales y/o jugadores”.

El artículo 22 señala que, “en caso de que un jugador participe en una competición sin ser convocable, los órganos judiciales de la FIFA, velando por la integridad de la competición en cuestión, podrán imponer medidas disciplinarias, incluida la derrota por retirada o renuncia, o excluir al club o a la federación de otra competición, según lo estimen oportuno”.

Este escenario podría hacer que la selección peruana ocupe el cuarto puesto de la clasificación y se quedara con el cupo directo a Catar 2022, mientras que la Selección Colombia se quedaría con el quinto puesto, teniendo que disputar el repechaje ante Australia. Chile, pese a que busca quedarse con los puntos, podría no obtenerlos ya que la FIFA podría solo quitar los puntos a la selección de Gustavo Alfaro y no serían otorgados a otros.

De acuerdo con el artículo 46 de la FIFA, “las Federaciones y clubes tendrán derecho a presentar una protesta y dicha protesta se tiene que enviar de forma escrita ante las comisiones disciplinarias en un plazo máximo 24 horas después del partido”. En este caso, si la selección chilena no utilizó este recurso, no podría obtener los puntos.

Otras de las posibilidades que se pueden presentar este ciernes es que la FIFA simplemente ratifique a la selección de Ecuador para disputar el Mundial, sin siquiera realizar una sanción al jugador Byron Castillo. En otra situación podría imponer un castigo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y una sanción al jugador, pero eso no modificaría la tabla de las Eliminatorias. Cabe resaltar que si Ecuador es sancionado o se les impone algún tipo de castigo pueden acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

