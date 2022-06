Alejandro Gaviria reaccionó al fuego amigo de Roy Barreras y respondió a quienes lo criticaron por unirse a Petro

La reflexión de Alejandro Gaviria sobre la traición de la que se le señala en los ‘Petrovideos’

Tras conocerse los videos del senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras, donde hablaba de sacar de la carrera presidencial a los excandidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, este último reaccionó. Sin embargo, no se mostró ofendido por las declaraciones de su hoy aliado político. Es de recordar que el exministro adhirió a la campaña de Gustavo Petro recientemente.

A través de su cuenta de Twitter, Gaviria dejó unas cuentas reflexiones y aseguró que desde que renunció a la rectoría de la Universidad de Los Andes para lanzarle a la Presidencia siempre trabajó para derrotar a sus adversarios políticos en las urnas y no eliminarlos, como se le oyó decir a Barreras.

“Repetí que en las competencias políticas existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar)”, dijo el también exprecandidato de la coalición Centro Esperanza, a su vez que reconoció que antes de las consultas interpartidistas le enviaron vehementes cuestionamientos desde diversos sectores de la política.

“Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante”, agregó.

Así mismo, confesó lo que sintió y ha sentido cuando lee los ataques tan directos que le han hecho: “Traté de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, agregó.

En otros apartes de su corto pronunciamiento, el exrector de una de las universidades más prestigiosas del país dijo no compartir las declaraciones de Barreras. Sin embargo, no lo mencionó pero sí le dejó una exhortación, que se suma a los pronunciamientos de otras personalidades políticas.

“Rechazo la mezquindad en política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”, concluyó el exprecandidato presidencial en su mensaje.

Reflexión sobre los vídeos que han circulado esta noche y los ataques políticos pic.twitter.com/Ddc1ihu63W — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 9, 2022

Además, en otros trinos, aseguró que se unió a Gustavo Petro para la segunda vuelta pero no porque le hayan prometido puestos o dádivas a cambio del apoyo. “Yo anuncié mi voto sin negociar nada sin reuniones previas sin peticiones sin fotos. Lo hice por convicción. Muchos de quienes ahora se muestran escandalizados por las malas formas políticas, por los ataques y la mezquindad, llevan una semana llamándome vendido. Paradojas”, aseguró en su Twitter, donde también defendió a su esposa, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto.

“No hubo compromisos ni cenas. A Carolina Soto le preguntaron de dos campañas, de la de Petro y Fico, sobre la posibilidad de ser vicepresidenta. Dijo que no. Cuando Roy planteó el tema, en una conversación de 15min, su respuesta fue enfática: “no y la vice debe ser Francia”, aseveró Alejandro Gaviria en la red social.

Otro que también se pronunció fue el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien afirmó que “se puede hacer política limpia” y señaló en un trino que ellos “utilizan todas las formas de lucha” refiriéndose a las estrategias que utilizan en medio de las campañas políticas.

“Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”, aseguró Sergio Fajardo en su cuenta de Twitter.

De igual manera, Federico Gutiérrez, a quien también mencionan en los videos, reaccionó; este se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para ampliar la denuncia contra la coalición de Gustavo Petro por el tema. En presencia de los medios de comunicación y de los abucheos de algunos ciudadanos que recriminaron la acción judicial y legal que interpondrá el exalcalde de Medellín, Fico aseguró que tienen todo el material probatorio donde se demostraría que esa bancada de izquierda habría cometido concierto para delinquir, hostigamiento, constreñimiento electoral y amenazas a servidor público.

SEGUIR LEYENDO: