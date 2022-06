Se levantó el paro por parte de la comunidad de Puerto Wilches tras 13 horas

Desde la madrugada de este lunes 6 de junio se llevaron a cabo varios bloqueos en las vías de acceso al municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, por manifestaciones de colectivos ambientales y sociales en oposición a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, el cual determinó que Ecopetrol puede volver a realizar pilotos de fracking en la zona.

Ayer, en entrevista para la emisora La W, Leonardo Gutiérrez, representante de la Sociedad Civil en la Comisión Evaluadora de los pilotos de fracking, habló sobre las protestas que se han generado en rechazo a los pilotos mencionados.

“La comunidad de Puerto Wilches salió a protestar porque existe mucha comunidad afro y se le está negando el derecho a la consulta previa con este fallo que les dice que no existen en el territorio. Además, la comunidad está viendo cuáles son los reales impactos”, explicó Gutiérrez.

Y agregó que: “lo que está pasando con la comunidad es que no hay confianza. En Puerto Wilches llevamos 60 años en explotación petrolera y ningún acueducto tiene agua potable, si no ha habido un desarrollo no se puede tener confianza. La gente sabe que se hacen los pilotos y viene la parte comercial que es la que hace el daño”.

Las vías de este municipio se llenaron de banderas y pancartas en las que se podían leer “No al fracking”. Cabe resaltar que los ciudadanos de este municipio ya se habían manifestado durante el pasado fin de semana por la decisión de dar inicio nuevamente a los pilotos de los proyectos de fracking Kalé y Platero.

Estas manifestaciones estuvieron lideradas por la Mesa Ambiental de Puerto Wilches, con el acompañamiento de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Durante todo el día de ayer se mantuvieron los bloqueos en las vías a Barrancabermeja y Sabana de Torres, así como en zona rural hacia las zonas de trabajo de Ecopetrol (kilómetro 3, kilómetro 8, la vaquera, boya de Ecopetrol y boya Comercial).

Por otro lado, hay que resaltar que los pilotos de fracking habían sido detenidos en el municipio después de que la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) ganara una tutela en primera instancia con el argumento de que la comunidad santandereana no había sido consultada al momento de desarrollar los pilotos. Dicha tutela había sido interpuesta en contra del Ministerio del Interior, Ecopetrol y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

A pesar de esta tutela, el primero de junio la sentencia que detenía las operaciones fue revocada. “En su lugar declárase la improcedencia de la solicitud de amparo tutelar, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, señaló la decisión del tribunal.

Frente a esta decisión, la Mesa Ambiental de Puerto Wilches señaló en un comunicado de prensa que: “alzamos nuestras voces por las ciénagas y humedales, por el Río Grande de La Magdalena, por el manatí y el jaguar, la pesca artesanal, la producción agrícola, nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. No permitiremos que la ambición de unos cuántos destruya el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Luego de haber hecho presencia durante 13 horas y haber realizado un llamado a los candidatos presidenciales a tomar una postura que defienda los territorios frente al fracking, la comunidad finalizó los bloqueos en las vías mencionadas, pero aún así indicaron que seguirá protestando ante la aprobación del piloto de Fracking en este municipio santandereano.

