Malestar en la hinchada del Tolima por alza en los precios de la boletería para el juego de Libertadores

El Deportes Tolima rompió con la mala racha de los equipos colombianos que llevaban cuatro años sin clasificar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores al culminar segundo de su grupo, en el que logró resultados históricos, ganando en suelo brasileño en dos oportunidades al imponerse al Atlético Mineiro y al Amércia MG.

En el rentado local, el cuadro Pijao también cumple una destacada campaña en la que disputa los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor en la que es líder de su zona con 7 puntos y está muy cerca de llegar a su tercera final consecutiva y soñar con bordar la cuarta estrella en su escudo.

Por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, los dirigidos por Hernán Torres se enfrentarán con el Flamengo de Brasil, uno de los favoritos del certamen y que tiene entre sus filas a Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, un hombre letal en el área y del cual tendrán que tomar bastantes recaudos.

El juego de ida ante el Flamengo se disputará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué el próximo 29 de junio y la vuelta será el miércoles 6 del julio en el mítico Maracaná. Este será uno de los partidos más importantes en la historia del Deportes Tolima que buscará dar el batacazo en la copa.

No obstante, no todos es armonía en las toldas del Vinotinto y Oro, dado que gran parte de la afición está inconforme por los precios de la boletería para el duelo ante el Mengão por Conmebol Libertadores que fueron publicados el pasado lunes por institución tolimense y que generó todo tipo de comentarios por el incremento en el valor de las entradas.

En primer lugar, la intención de las directivas del cuadro de la Ciudad Musical de Colombia es recaudar en boletería una cifra cercana a los $ 2.500 millones de pesos. Cabe recordar, que para la final por la Liga BetPlay II ante el Deportivo Cali, el Tolima recogió más de $ 2.946 millones de pesos.

Una boleta para la tribuna Oriental, que es de las más concurridas en el Manuel Murillo Toro, normalmente tiene un costo de $ 55.000 pesos, para los hinchas que quieran asistir al juego por Copa Libertadores deberán pagar $ 150.000 pesos, mientras que la tribuna Numerada tuvo un incremento del 193 % pues pasó a valer de $ 99.000 pesos a $ 290.000,

Los hinchas abonados tendrán un descuento del 20 por ciento, sin embargo, deberán hacer su reservación antes del 12 de junio, lo que tampoco caló muy bien entre los seguidores del Deportes Toliema que expresaron su desacuerdo por el alza en los precios de la taquilla a través de las redes sociales.

“Porque no dan más plazo a los abonados, el 12 no es quincena, ahora que estamos a 6 ya paso la quincena, el partido es el 29 de junio faltan 23 días para el partido”.

“Jaja es no, es que tener 30 jugadores de alto nivel y en LIBERTADORES no es fácil y además van a jugar contra flamengo un equipo que vale 150 millones de euros, no es un partido normal que quieres que cobren lo mismo de un partido contra nacional? Noo nunca”.

“Con esos precios le dan por la cabeza al hincha que siempre va. ¿Se han replanteado la posibilidad de que el equipo llegue también a la final de la Liga? El bolsillo no da. Vivimos en la capital del desempleo y no en Dubai. Solo digo. Porque está carísima”.

