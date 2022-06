Gustavo Petro: “Creer que la democracia vale un ‘c....’, de ahí sale sino el genocidio”

El candidato presidencial aseguró algo se ha desatado en Colombia que cree que "a golpes se gobierna". REUTERS/Santiago Arcos

En 12 días los colombianos tendrán la oportunidad de escoger a su nuevo presidente de Colombia y los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández tratan de sumar la mayor cantidad de adeptos antes del próximo 19 de junio, fecha en las que se desarrollarán los comicios electorales en todo el país. Por esta razón, las redes sociales han tenido una función clave en el desarrollo de las campañas electorales ya que les han permitido a las figuras políticas tener una conexión directa con los ciudadanos.

Estas, así como pueden llegar a ser un gran aliado en una campaña política, también pueden generar muchas incertidumbres e inquietudes entre los votantes. Es el caso del candidato Rodolfo Hernández, ya que varios videos y audios polémicos han sido publicados en las redes sociales. Uno de los más recientes fue en el que en una grabación se escucha cuando tiene una discusión con una secretaria y esto generó una enorme polémica.

Aunque no son claras en qué circunstancias se está realizando esta llamada, se puede escuchar una llamada en donde el candidato Rodolfo Hernández tiene una discusión con lo que sería una secretaria. El ingeniero le solicita que cambie un nombre y ponga “Manolo”, sin embargo la mujer le manifiesta que esto no puede ser así y que iría contra la ley.

También puede leer: Antonio Navarro Wolff anunció que votará por Gustavo Petro: “Tiene la inteligencia para sacar adelante el cambio en Colombia”

“Marc Anthony se llama Marco Zúñiga y el hijueputa se puso Marc Anthony, entonces el concierto con Marco Zúñiga ninguno va (...) no me alegue eso, ponga ‘Manolo’, punto. Usted si es complicada, uy, hijueputa (...) no me importa que sea legal o ilegal”, responde Rodolfo Hernández.

La secretaria insiste que es importante el tema legal y el ingeniero insiste en que ponga Manolo y pregunta, “¿En dónde dice que no se puede?”, a lo que la mujer le responde, “en la ley, la ley lo impide”. Hernández, quien estaba bastante alterado por esta situación dijo que, “me limpio el culo con esa ley”

Esta situación generó una enorme cantidad de críticas para el candidato presidencial. Incluso Gustavo Petro se refirió a esta frase sin mencionar directamente a Rodolfo Hernández y aprovechó esto para enviar una invitación a las mujeres y los jóvenes para que salgan a votar masivamente el próximo 19 de junio .

Esto le puede interesar: Yina Calderón ratificó su apoyo a Gustavo Petro y hasta le compuso una guaracha: ‘Los noto asustados’

“Algo se ha desatado en una parte de Colombia. Creer que a golpes se gobierna, creer que el engaño es la verdad, creer que el vivo usurero es el héroe, creer que la democracia vale un ‘c...’. De ahí no sale sino el genocidio. La mayoría de Colombia quiere derechos y dignidad”, aseguró Gustavo Petro en su redes sociales y agregó que, “el elector del pequeño municipio rural andino ha apostado mayoritariamente por el admirador de Hitler. Cree que el hombre fuerte golpeará al corrupto y no se da cuenta que elegirá al corrupto que lo golpeará a él mismo. Hoy la decisión queda en manos de la mujer y el joven”.

Además señaló que, “la militancia progresista hoy tiene un enorme reto histórico. Ir al pequeño municipio andino, a la vereda. Convencer con la palabra. A Colombia la salvará la razón. No se queden en la casa. Hay que salir ya (...) A las juventudes de todo el país, a las mujeres de Colombia les digo que hoy son el sostén de defensa del país, de la posibilidad de hacer la paz y abrir las avenidas del progreso social. De ustedes depende que Colombia no se entierre en las tinieblas”.

Por último invitó a las mujeres y los jóvenes a que salgan a votar en multitudes. “He sido capaz de convocar mayorías y no me lo perdonan, en la medida que logré construir esperanzas de futuro en jóvenes y pobres se desató también lo peor de la sociedad y se ha unido. Podemos vencer, solo depende que la juventud y la mujer salga en multitudes a las urnas”.

SEGUIR LEYENDO: