Ahora sí, Gustavo Petro defiende el voto en blanco: “Es un instrumento democrático”

Bogotá. 3 de Marzo del 2022. El candidato presidencial Gustavo Petro por el Pacto Histórico se reunió con miembros de la reserva militar y de la fuerza pública. (Colprensa-Sergio Acero)

Tras las más recientes declaraciones que hizo Sergio Fajardo respecto a su intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que aseguró que no considera a Gustavo Petro como una opción y lo pondrá por escrito. “Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y les he dicho que por él no voy a votar”. El candidato por el Pacto Histórico aprovechó para comentar que él sí apoyaría al exalcalde de Medellín si fuera el caso.

“Si la ciudadanía hubiera escogido para la segunda vuelta a Sergio Fajardo y a Rodolfo, sin duda, casi sin pensarlo, hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia”, afirmó Petro.

Indicó también que lo más importante es el futuro del país y defendió a las personas que piensan votar en blanco en la próxima jornada.

“No hay democracia si no se respeta la Constitución. El voto en blanco es un instrumento democrático cuando no hay opción”, comentó, en entrevista con La FM.

En 2018, el candidato de izquierda había comentado en un trino que votar en blanco significaba darle un voto más al Uribismo. Ahora, en 2022, sí lo defiende, entendiendo que puede ser una variante para que su llegada a la presidencia pueda concretarse.

El voto en blanco sólo es un voto por Uribe/Duque



Esto es entre la maquinaria corrupta que nos llevó a la violencia, a la desigualdad social, a la metástasis de la corrupción: Hidroituango y Odebrecht y las ciudadanías libres que nos pueden llevar a la Demicracia plena y la Paz — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2018

Petro señaló este lunes 6 de junio que Sergio Fajardo está rodeado de algunas personas que no le permiten acercarse al Pacto Histórico y siempre están haciendo comentarios para que no se reúna con el exalcalde de Bogotá.

Fajardo ha quedado en una especie de limbo después de su pobre resultado en la primera vuelta, en donde obtuvo nada más que 800.000 votos, y tras haberse reunido con el candidato por la Liga ed Gobernantes Anticorrupción. Hernández confirmó durante el fin de semana que dichas reuniones fueron apenas una “cortesía” y que al escuchar las peticiones del excandidato, decidió poner fin a la conversación.

“Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó, y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de seis millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa”, señaló Hernández.

Recientemente, el ingeniero ha recibido también el apoyo del movimiento del Nuevo Liberalismo, luego de que su líder, Juan Manuel Galán hiciera pública la decisión a través de su cuenta de Twitter, reconociendo que se habían contemplado algunos puntos importantes en las propuestas de Gustavo Petro, el candidato por el Pacto Histórico, así como sus recientes declaraciones, tras su victoria en la primera vuelta, pero aclaró que el Nuevo Liberalismo no abandonará nunca su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no comparten y que no le conviene al país.

Por su parte, el economista Rudolf Hommes ha manifestado su intención de apoyar a Petro. En entrevista con La W indicó que está preparado para un cambio en Colombia, “hay mucha inequidad, mucha violencia, mucho descaro, mucha impunidad y a mí sí me gustaría un cambio no radical ni destructivo pero sí importante”, dijo.

De acuerdo con las últimas encuestas, el santandereano le saca un corta ventaja a Gustavo Petro. Tiene un 48,1% de favorabilidad ante el 46,3% a favor del líder de izquierda. Si hoy se definiera todo, se daría un empate técnico entre ambos candidatos y sería necesaria una tercera vuelta, que poco se ha visto en la historia de Colombia.

Antioquia, el eje cafetero, el centro del país y los llanos orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa caribe y el pacífico se inclinan por el líder del Pacto Histórico.

