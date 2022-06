Yina Calderón ratificó su apoyo a Gustavo Petro y hasta le compuso una guaracha: ‘Los noto asustados’

Yina Calderón le hizo una 'guaracha' a Gustavo Petro. Fotos: Instagram y Colprensa.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue sumando apoyos a su campaña a tan solo unos días de que se celebre la segunda vuelta. Fue así como la controvertida influenciadora Yina Calderón volvió a ratificar que votará por él en el balotaje y, como muestra, le compuso una particular canción de guaracha.

La también DJ difundió el sencillo a través de sus redes sociales. En esta, se observan varias de las más conocidas frases que ha expresado Petro a lo largo de su nutrida carrera política, así como durante la campaña presidencial en la que resultó vencedor de la primera vuelta con más de 8.5 millones de votos.

“En general el cambio es vida”, “los noto asustados”, “¿A qué le tienen miedo?”, son algunas de las frases de Petro que se oyen de fondo, mientras la creadora de contenido ambienta con sonidos electrónicos, mueve los botones de la mescladora y se le ve muy feliz componiendo.

Sin embargo, una de las premisas que más utilizó Calderón fue la indirecta muy directa que el también líder de la Colombia Humana le tiró a su contendor, Rodolfo Hernández, el día que ganó la primera vuelta. “La corrupción no se combate con frases de TikTok”, declaró Petro ante sus seguidores el pasado 29 de mayo.

La guaracha de Yina Calderón a Gustavo Petro

Yina Calderón usó esa frase en repetidas oportunidades durante su puesta en escena y causó la reacción de cientos de personajes, incluido el mismo Gustavo Petro, quien reaccionó a través de su cuenta de Twitter y le agradeció a la polémica influencer por su apoyo irrestricto a menos de dos semanas de la segunda vuelta donde se definirá quién será el próximo presidente de Colombia.

“Gracias Yina Calderon por tu apoyo. Contigo cambiaremos a Colombia y acabaremos la corrupción y la violencia”, trinó el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Algunos de los seguidores de ambos personajes celebraron y otros cuestionaron la llamada Petro Guaracha. Sin embargo, Yina no ha vuelto a pronunciarse al respecto. No obstante, se suma al apoyo cantado que ya había expresado hacia el dirigente político progresista.

A mediaos de mayo pasado, la también empresaria anunció que votaría por Gustavo Petro y Francia Márquez a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que había asistido al estreno del documental del candidato presidencial, titulado ‘La política del amor’. Según contó la influencer, al evento la acompañó su hermana.

“Vean, invitada número one, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro (...) Yo siempre les he dicho a ustedes que no conozco mucho de política, realmente la que conoce mucho es mi hermana, pero a mí lo que me gusta de Petro es que en su campaña apoya a los influenciadores, que a veces yo siento que no somos valorados, porque a veces la gente dice que nosotros no hacemos nada”, comentó la también exprotagonista de Novela del canal RCN.

A renglón seguido, Calderón indicó que Colombia “está cansado de lo mismo”, por lo que le dijo a sus seguidores que esa era la razón más importante por la que debían dar su voto al candidato presidencial por el Pacto Histórico. Bajo ese argumento, la influenciadora hizo un llamado a la comunidad en general para que, en el próximo encuentro con las urnas, sufraguen por Petro.

“Este es un mensaje para mis páginas falsas, yo creo que soy la mujer que más páginas falsas tengo en el mundo, 72 cuentas falsas, necesito de su ayuda en este momento, usted sabe que yo no los reporto, que yo los ayudo, todo bien, pero ayúdenme a repostear en sus historias el documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, se llama la Política del amor”, fue la invitación que hizo la empresaria de fajas.

