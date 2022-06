“Qué humillación han propinado al centro político”: Petro sobre rechazo de Rodolfo Hernández a Fajardo

El candidato que enfrentará a Hernández este 19 de junio, el senador Gustavo Petro, no tardó en reaccionar a lo dicho por Hernández este sábado. Fotos: Colprensa.

Luego de que el candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez descartara una posible alianza con Sergio Fajardo, excandidato de la Coalición Centro Esperanza, su contendor en la segunda vuelta, Gustavo Petro, no tardó en reaccionar y a través de su cuenta de Twitter calificó el rechazo como ‘humillación’.

“Qué humillación han propinado al centro político, pero tiene una lógica. Si Rodolfo acepta el centro pierde el uribismo. Rodolfo prefiere el uribismo que el centro político”, escribió el candidato del Pacto Histórico.

Según el ingeniero, quien fue interrogado al respecto mientras veía el partido Atlético Nacional - Atlético Bucaramanga, Fajardo tenía intenciones de cambiar aspectos inamovibles de su programa de gobierno y él pretende mantenerlo como está por respeto a sus electores.

“Era una cortesía, pero eso ya terminó. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como nuestro programa ganó, nosotros lo tenemos que hacer respetar porque está respetado por seis millones que votaron a favor del programa que presentamos”, declaró al informativo Noticias Caracol.

El exalcalde de Bucaramanga ya había dejado ver que tomaría esta decisión hace un día, el pasado viernes 3 de junio, en entrevista a la revista Semana. También le preguntaron sobre el avance de su alianza con el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia.

Rodolfo Hernández dijo que estaba dispuesto a escuchar lo que Fajardo tuviera para decir y “apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”. No obstante, dijo que no permitiría que “el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores”. Este sábado, al fin, decidió cerrar la puerta a lo que Fajardo sugería.

Gustavo Petro superaría a Rodolfo Hernández en segunda vuelta, según encuesta del CNC

A menos de 15 días de la segunda vuelta presidencial se conocieron los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Estos son los resultados:

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, alcanzó el 44,9 % en intención de voto, casi 4 puntos por encima de su contrincante, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo el 41 %.

El estudio electoral fue financiado por la revista Semana. En este se consultó a 2.172 ciudadanos en el país en 50 municipios colombianos desde el 31 de mayo, dos días después de que se celebró la primera vuelta presidencial, hasta el 2 de junio.

Otro de los resultados refleja que el voto en blanco llega a un 3 %, mientras que el 9,4 % no sabe no responde. Por otro lado, el 1.7 % aseguró que no elegiría a ninguno de los dos aspirantes como el próximo presidente de Colombia.

De acuerdo con el CNC, el margen de error de esta encuesta es del 2 %. En esa línea, los ciudadanos hombres, de entre los 18 y los 25 años y de estrato medio fueron los que más mostraron afinidad con el también líder de la Colombia Humana.

Por su parte, a Rodolfo Hernández lo apoyan más los hombres de los 41 a 55 años y también de estrato medio. Una gran diferencia con el aspirante del Pacto Histórico que tiene sobre sus hombres las banderas juveniles, según el reciente estudio electoral.

Otro de los apartes de la encuesta también se consultó sobre las corrientes políticas con las que más se sienten identificados. En esa línea, los que lideran son el partido y la coalición de Petro, el Pacto Histórico y la Colombia Humana: alcanzaron un 20.4 %.

En segundo lugar, se ubicó el partido Liberal con un 6.2 %, seguido por el Conservador, que tuvo un 3.5 %. En cuarto punto, quedó el movimiento de Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo el 3.4 %.

