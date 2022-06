Video: Lina Tejeiro ofreció disculpas a Yina Calderón por haberla rechazado, aunque no lo recuerda

Fotos: Instagram

Yina Calderón se ha destacado en redes sociales y medios de comunicación al convertirse en una de las empresarias más exitosas, sin embargo, por su comportamiento también ha ocupado portadas, pues ha sido protagonista de múltiples polémicas que han hecho que sus seguidores le llamen la atención.

Recientemente, reapareció en sus redes sociales por medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ para responder algunos interrogantes sobre su vida privada. Uno de esos cuestionamientos vino cuando quisieron conocer de primera mano, qué había ocurrido con Lina Tejeiro en un encuentro que tuvieron en un evento.

“Resulta y pasa que una vez en un bar que yo frecuentaba había un evento y ella estaba ahí. Yo me moría por el personaje que ella hacía en ‘Padres e hijos’ y estaba recién salida de ‘Protagonistas de nuestra tele’. Ella tiene un talento innegable, es una mujer muy dura para eso de la actuación, y por eso fui a pedirle una foto”, dijo inicialmente.

Según mencionó la exprotagonista de novela, después de haberse tomado la fotografía con Tejeiro, esta le hizo algunos gestos de “asco” a una de sus acompañantes motivo por el que Calderón se sintió muy mal, pues había ido a pedirle la postal de la forma más humilde dada la admiración que sentía por la llanera.

“Yo siento que las personas no cambian de la noche a la mañana, pero voy a hacer una observación porque quizás ella sí tenga razón. Yo la estoy buscando por algo que pasó hace años y puede que de verdad sí haya cambiado. Le acepto sus disculpas, ella dice que no se acuerda, pero yo sé que sí. Puede que haya cambiado, igual ya de dije en la cara la verdad y lo que pienso”, finalizo el relato la empresaria de fajas.

Esto se debió a que Lina Tejeiro compartió en su canal de YouTube la explicación de lo que realmente ocurrió entre la actriz y la influenciadora, hecho por el que han tenido varios choques en las últimas semanas.

“No me interesa como darle mucha importancia, ni mencionarla porque no viene al caso”, inició su explicación Tejeiro a través de sus redes sociales.

“Ella siempre dice que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo. Creo que eso la molestó a la incomodó tanto. Es algo que ella cuenta y que si yo les cuento, realmente yo no me acuerdo. Ella cuenta que en algún momento en una fiesta hice un gesto hacia ella, despectivo y desde ese momento quedó marcada conmigo”, dijo Tejeiro en un video publicado en su canal de YouTube.

La llanera concluyó diciendo que Yina Calderón señaló que ella es: “agrandada, humillativa, un montón de cosas que si en algún momento pasó, le pido disculpas, pero realmente yo no lo recuerdo y si ella lo dice, pues sus motivos tendrá. No tengo cómo contradecirla porque no puedo decir que no pasó, pero tampoco lo puedo afirmar”.

