“Parecen petristas” y “lo que no me pueden preguntar es estupideces”: respuestas de Rodolfo Hernández que causaron rechazo

(Foto: Referencia) Bogotá. 24 de Mayo del 2022. El candidato presidencial Rodolfo Hernández asistió al ciclo de conversatorios del Consejo Gremial Nacional (Colprensa - Álvaro Tavera)

En la mañana de este viernes 3 de junio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández protagonizó una acalorada discusión con el equipo de periodistas del programa Señal de la mañana. Lo que se esperaba que transcurriera como un espacio de diálogo terminó en un tire y afloje entre los participantes y el empresario que aspira a la Presidencia de Colombia.

La entrevista se empezó a subir de tono luego de que los periodistas le preguntaran por su propuesta de unir dos ministerios públicos. En este punto, Rodolfo Hernández explicó el porqué lo haría, pero al mismo tiempo calificó a los periodistas de defender la burocracia por hacer esta pregunta y les dijo: “se lo come lo que ustedes están defendiendo, que es seguir con toda la burocracia”.

El conductor del programa, Juan Carlos Lasso, le pidió respeto al entrevistado y le aclaró que ellos no estaban defendiendo nada. Frente al pedido del periodista, Hernández dijo: “Cuando ustedes me respeten a mí”. De ahí en adelante el ambiente se tornó más tenso, sin posibilidades de hacer un corte porque el programa estaba siendo transmitido en vivo.

Programa Señal de la mañana, viernes 3 de junio de 2022. (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

“Ustedes parecen petristas”

Cuando parecía que las respuestas del candidato habían llegado a su punto máximo, sacó una más bajo la manga y los calificó de “petristas”: “Ustedes parecen que fueran todos petristas”, aseveró el candidato, entre risas nerviosas, a los que la periodista Juliana Villanueva le manifestó, “somos personas neutras que lo único que queremos es informar y que las personas conozcan sus propuestas”.

Rodolfo entendía cada intervención de los periodistas como un ataque y arremetió en tono fuerte: “Pues informen bien. El único interés que tengo es mejorarles las condiciones de vida a los colombianos. ¿Qué prefieren, defender zánganos o 22 millones de colombianos que están aguantando hambre?”.

“Me preocupa que no le podamos preguntar”

Para bajar la tensión, la periodista Juliana Villanueva cambió de tema y le preguntó por el apartamento de Bucaramanga, ya que él iba a vivir en Bogotá, a lo que el exalcalde de Bucaramanga se indignó y repitió en varias oportunidades que si en verdad le estaban preguntando eso.

El periodista Juan Carlos Ramírez dijo: “Me preocupa que no le podamos preguntar porque usted no va a ir a debates”, esto subió más de tono la respuesta de Rodolfo e indicó: “Ahora usted inventó que no me pueden preguntar(…) lo que no me pueden preguntar es estupideces”.

Las criticas en Twitter

La lluvia de trinos no se hicieron esperar, miles de comentarios aparecieron en Twitter rechazando las respuestas de Rodolfo Hernández en el programa:

“Mujeres que ejercemos como profesionales en las áreas de comunicación, rechazamos el maltrato de Rodolfo Hernández a la periodista Juliana Villanueva, de Señal Colombia”, expresó una comunicadora en solidaridad con la periodista.

Trino de Jessica Santacruz (Captura de pantalla en Twitter)

El director y conductor del programa también expresó un mensaje de rechazo por el desafortunado acontecimiento: “Rechazo a las expresiones intolerantes con nuestro equipo de #SeñalDeLaMañana y de los medios públicos del @ingrodolfohdez. No puede calificar la preguntas de “estúpidas” y calificarnos de tomar partido hacia otro candidato. Deja mucho que pensar”, declaró Juan Carlos Lasso Fuentes.

La forma de ser de Rodolfo Hernández le ha hecho tanto ganar como perder seguidores y posibles electores. Esta no es la primera vez que el candidato presidencial genera una ola de críticas luego de realizar una intervención en medios públicos.

